Cozy-Fans sollten sich den 8. Juni unbedingt merken, denn dann erscheint eines der vielversprechendsten Highlights in diesem Jahr

Solarpunk hat es sich schon seit vielen Monaten an der Spitze der Cozy-Wishlists auf Steam gemütlich gemacht. Über eine Million Fans warten gespannt auf den Release und jetzt wissen wir auch endlich, wann es losgeht: am 8. Juni 2026!

Ich konnte Anfang des Jahres bereits einen Blick auf die Demo-Version des gemütlichen Open-World-Adventures des deutschen Entwicklers Cyberwave werfen und war bereits nach kurzer Zeit überzeugt davon, dass uns hier ein wirklich vielversprechendes Cozy-Highlight bevorstehen könnte.

Das liegt nicht nur an dem schicken Artstyle, der sofort auf den ersten Blick eine behagliche Stimmung auf den Bildschirm zaubert, sondern auch an dem freien Bausystem und der Fähigkeit mit einem leisen Luftschiff durch den blauen Himmel zu gleiten, um auf schwebenden Inseln neue Ressourcen und schöne Orte zu finden, an denen ich mich sofort niederlassen möchte.

Mehr dazu erfahrt ihr in meiner Preview: Solarpunk angespielt: Wunderschön, angenehm minimalistisch und für Fans von chilligem Survival-Koop auf jeden Fall einen Blick wert

Nachdem das Spiel ursprünglich 2025 erscheinen sollte, ist es nun am 8. Juni 2026 soweit. Eine Verschiebung kann zwar ärgerlich sein, aber wenn dafür das fertige Spiel am Ende besser ist, haben doch alle gewonnen! Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde im Juni wieder abheben – mehr dazu erfahrt ihr dann auf GamePro.de!



Solarpunk erscheint für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC.