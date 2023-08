'Sie hatte keine Wahl': Pokémon-Fan macht süßesten Heiratsantrag aller Zeiten

Dieses Pärchen hat sich gesucht und gefunden.

Für viele ist der Heiratsantrag ein erinnerungswürdiger Moment im Leben. Ein Spieler hat beispielsweise Otter Johannes in Animal Crossing: New Horizons genutzt, um seiner Partnerin einen Antrag zu machen. Ein Pokémon-Fan wollte seiner Freundin eine große Freude machen und einen besonderen Heiratsantrag machen. Dafür hat er sich so einiges einfallen lassen, damit seine Liebste die wichtige Frage mit „Ja“ beantwortet.

In einem Thread im Reddit-Forum teilt er ein Bild seiner Vorbereitungen für den Heiratsantrag. Dort verrät er auch, wie seine Freundin geantwortet hat.

Heiratsantrag im Pokémon-Stil: So süß lief die wichtige Frage ab

Wie hat er den Antrag gemacht? Der Pokémon-Fan hat im Vorfeld eine eigene Pokémonkarte erstellt. Die Karte trägt den Titel „Der Antrag“ und auf dem Bild sind eine Pixel-Figur im Smoking und ein Charakter im Hochzeitskleid zu sehen.

Die beiden Charaktere stehen vor einem Holzhaus und sind von Pikachu und Evoli umgeben. Zwischen den beiden befindet sich ein Meisterball.

Den Meisterball gibt es auch in echt: Der Fan hat einen wirklichen Meisterball besorgt und den Verlobungsring in ihm platziert. Er scheint sogar um den Knopf an der Vorderseite herum zu leuchten. Der Meisterball hat in Pokémon-Spielen eine Chance von 100 Prozent, ein Pokémon einzufangen.

Deshalb hätte seine Angebetete theoretisch keine Möglichkeit, ihm zu entkommen! Außerdem steht auf der Karte die Frage „Willst du mich heiraten?“ mit einem wirklich süßen Text:

Wenn du Ja sagst, wirst du für immer einen zweiten Spieler erhalten.

Wie hat er die Sachen hergestellt? Den Meisterball hat er sich auf Etsy bestellt, da er selbst keinen 3D-Drucker hat. Die Karte hat er sogar mit der Hilfe eines Tutorials auf YouTube selbst erstellt.

Was hat sie geantwortet? Schon die Überschrift verrät die Antwort seiner Liebsten: Sie hat "Ja" gesagt! Bei so einem süßen Antrag ist es aber auch kein Wunder, dass sie sich für eine Hochzeit mit ihrem Freund entschieden hat.

In den Kommentaren zeigen sich viele User von der Idee begeistert. Ein User meint sogar, dass er so einen Antrag annehmen würde, selbst wenn ein Fremder ihn fragen würde. Eine Spielerin meint außerdem, dass das der Grund sei, wieso sie immer predige, sich den Meisterball für etwas Besonderes aufzuheben.

Kennt ihr einen ähnlich süßen Heiratsantrag? Falls ja, berichtet gerne in den Kommentaren.