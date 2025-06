Pokémon-Fan realisiert, dass er den Heiligen Gral der Limited Editions besitzt - zeigt seine besondere Rubin Edition und ja, wir sind auch neidisch

Die Pokémon Rubin- und Saphir-Editionen sind bei uns in Europa am 25. Juli 2003 erschienen.

Jedes Jahr wird es ein wenig schwieriger, an ältere Pokémon-Spiele zu humanen Preisen zu geraten. Ich erinnere mich gut daran, dass meine Eltern für mich eine gebrauchte Kristall-Edition vor etwa 20 Jahren für ungefähr 7 Euro ersteigert haben – ein Preis, der sich mittlerweile locker verzehnfacht hat. Und das ist lange nicht die Spitze des Eisbergs, denn Limited Editions wie die Folgende gehen für mehrere Tausender weg.

Pokémon-Fan gräbt Rubin-Limited Edition aus

Der Redditor Sylvarias teilt mit der Game-Boy-Community den Fund einer 20 Jahre alten Limited Edition von Pokémon Rubin, die neben dem Spiel weitere Besonderheiten beinhaltet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Inhalt der Pokémon Rubin Limited Edition

Spiel Pokémon Rubin Edition

GBA SP Groudon-Edition

Groudon-Tragetasche für den GBA SP

GBA SP-Ladekabel

Der Wert der Limited Edition

Damals: Die Limited Edition, die als sogenanntes Super Pak veröffentlicht wurde, ist wie die Spiele selbst erstmals im November 2002 auf dem japanischen Markt erschienen. Mit dem besonderen Bundle sollten wohl die Weihnachtsverkäufe angekurbelt werden.

Der damalige Preis (via ign.com) klingt vor allem nach dem Reveal der Nintendo Switch 2 wie ein richtiger Schnapper: 170 Euro für den Handheld samt Spiel!

1:52 Pokemon Omega Rubin & Alpha Saphir - Trailer zu den Gym Leaders - Trailer zu den Gym Leaders

Autoplay

Heute: Die Inflation und vor allem der Beliebtheitsanstieg des Gebrauchtwarenmarktes haben den damaligen Preis in die Höhe schießen lassen. Wenn wir uns den aktuellen Durchschnittspreis auf pricecharting.com anschauen, liegt der bei einer kompletten Edition bei 1.911 US-Dollar, bei einem brandneuen Exemplar sogar bei 3.000 US-Dollar.

Wenn wir uns hingegen die nachweislich verkauften Limited Editions anschauen, sehen wir jeweils einen Verkauf für 2.173 US-Dollar sowie einen weiteren für knapp 1.000 US-Dollar.

Zum Fund der alten Limited Edition und Reaktionen der Community

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag teilt Thread-Ersteller*in Sylvarias, wie er oder sie an die Limited Edition gekommen ist. Und zwar hat es sich dabei um ein Geburtstagsgeschenk von der Mutter des Users gehandelt, das nach dem Gebrauch über Jahrzehnte in Boxen in der Wohnung der Mutter verstaut geblieben ist.

Sylvarias behauptet, nach den Kindheitstagen vergessen zu haben, dass es sich bei der eigenen Rubin-Edition um eine Limited Edition handelt.

Das bezweifeln einige User wie etwa Zharken und Masakiel in den Kommentaren. Der monetäre Wert einer solchen Sammlerausgabe sei dafür einfach zu hoch. Tatsächlich können wir uns aber vorstellen, dass Personen, die sich nicht auf dem Gebrauchtwarenmarkt für Videospiele herumtreiben, den Wert alter Spiele oder Konsolen nicht einschätzen können. Ob das bei Thread-Ersteller*in Sylvarias auch der Fall ist, können wir nicht sagen.

Stattdessen können wir uns aber Kommentaren wie dem folgenden von No_Analyst7603 nur anschließen:

Comment

byu/Sylvarias from discussion

inGameboy

Oder auch um den User ChippyTurnUp zu zitieren: „Ich warte auf den Tag, an dem ich mich ebenfalls daran erinnere, eine solche Limited Edition zu besitzen.“

Bis dahin werde ich mich zumindest mit meinen Kindheitseditionen zufriedengeben müssen. Das bedeutet aber auch, dass ich irgendwann die leere Batterie meiner Kristall-Edition endlich austauschen muss. Dann hat das Spiel zwar immer noch keinen hohen monetären Wert, kann dafür aber für einige schöne und nostalgische Spielstunden sorgen.

Und jetzt seid ihr dran: Besitzt ihr noch alte Pokémon-Spiele, vielleicht sogar in besonderen Limited Editions?