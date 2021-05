Animal Crossing-Spieler nutzt Otter Johannes für Heiratsantrag mit tragischer Vorgeschichte

Die Hochzeitssaison startet in Animal Crossing: New Horizons zwar erst im nächsten Monat, doch ein Spieler ließ es sich nicht nehmen, seiner Freundin bereits jetzt einen Heiratsantrag zu machen. Dabei nutzte er den quirligen Otter Johannes, um seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen, denn der Otter half den beiden durch die bisher schwerste Zeit ihres Lebens.

Otter Johannes als Liebesbote

Was ist passiert? Auf Reddit teilte der User seine Geschichte mit der Community. Er kaufte seiner Freundin im Dezember das Switch-Spiel Animal Crossing: New Horizons, da sie eine schlimme Krankheit durchleben musste und seit 6 Monaten nicht mehr das Haus verlassen durfte. Das Spiel half ihr, sich nicht mehr einsam zu fühlen und mental gesund zu bleiben.

Das Pärchen entwickelte dabei ein tägliches Ritual: Die Freundin zeigte ihm den täglichen Spruch von Otter Johannes oder schickte ihm die Sprüche mit dem Handy. Dieser taucht auf, wenn ihr eine Kammmuschel beim Tauchen findet und belehrt euch mit einem klugen Spruch.

Geplanter Heiratsantrag: Um seiner Freundin eine große Überraschung zu machen, plante der User einen Heiratsantrag, bei dem der wortgewandte Otter natürlich nicht fehlen darf. Er druckte auf Fotopapier einen Spruch von Johannes ab und gab ihr das Bild nach einem Familienausflug:

"Weißt du, was mich zum glücklichsten Otter der Welt machen würde, maaaaan? Wenn du Ja sagen würdest!"

Die Community wünschte dem Animal Crossing-Fan viel Glück bei seinem Vorhaben. Die Antwort seiner Freundin auf den Heiratsantrag erfuhren die User am nächsten Tag.

Heiratsantrag mit glücklichem Ausgang

Wie ging der Heiratsantrag aus? Natürlich konnte die Freundin bei solch einem süßen Antrag nicht Nein sagen! Auf Reddit postet der User stolz das Bild seiner Freundin, die ihren Verlobungsring natürlich schon angelegt hat:

