Pokémon trifft auf Horizon: So klasse sehen Dragoran und Garados als Maschinen aus

Es ist jedes Mal spannend zu sehen, wenn unterschiedliche Franchises in diversen Werken von Künstler*innen aufeinandertreffen. Auf Instagram gehen nun die digitalen Bilder des Künstlers gifer_art herum, der kurzerhand das Horizon-Universum mit Pokémon fusioniert.

Pokémon als monströse Maschinen

Was ist zu sehen? Auf seiner Seite vereint der Künstler verschiedene Pokémon mit Roboterwesen. Die Pokémon weisen maschinenartige Merkmale wie verbaute Schrauben und Metallplatten auf. So wird aus Garados ein schlangenförmiger Roboter, dessen Laseraugen besonders bedrohlich aussehen:

Ein weiteres bekanntes Pokémon, das der Künstler kurzerhand transformiert hat, ist Dragoran. Auch hier wurden Flügel, Krallen und andere Körperteile durch Metallplatten ausgetauscht. Das Pokémon ist sogar gerade dabei, eine Attacke einzusetzen:

Auf seinem Kanal gibt es zahlreiche weitere Pokémon wie Giratina oder Despotar, die einer Verwandlung unterzogen wurden. Um die Pokémon als digitale Malerei zu erstellen, nutzt der Künstler das Programm Procreate.

Was andere Künstler*innen aus der Pokémon-Welt zaubern, lest ihr auf GamePro:

Community ist aus dem Häuschen

In der Kommentarspalte der Grafiken zeigen sich die User äußerst begeistert. Eine Person schreibt beispielsweise, dass sie die Grafiken an Horizon Zero Dawn erinnern, denn auch dort begegnen uns zahlreiche Maschinen, die wie Tiere aussehen:

Ich bekomme Horizon Zero Dawn-Vibes! Super coole Kunst!

Ein User behauptet sogar, dass er sich eines der Mecha-Pokémon unter die Haut stechen lassen will:

Ich lasse mir das auf die Haut tätowieren! So cool!

Viele User wollen mehr von seiner Kunst sehen und schlagen weitere Pokémon vor, die der Cyborg-Transformation unterzogen werden sollen. Es könnte allerdings sein, dass auf seinem Instagram-Profil keine weiteren Kunstwerke mehr folgen werden, da das letzte Werk aus dem Jahr 2021 stammt.

Was haltet ihr von den Pokémon-Kunstwerken? Welches Pokémon würdet ihr gerne als Maschine sehen?