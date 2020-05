Pokémon in Animal Crossing? Fan zeigt, wie cool das aussehen würde

In Animal Crossing: New Horizons trefft ihr auf niedliche Tiere, die euch durch das Spiel begleiten. Was aber, wenn das nicht einfach Waschbären oder Affen wären, sondern Pokémon? Youtuber The Pixel Kingdom hat ein Video erstellt, in dem die niedlichen Taschenmonster die Welt von Animal Crossing unsicher machen.

Das passt so gut! Eigentlich wäre es doch das perfekte Cross-Over. Nintendo bringt doch regelmäßig neue Spiele zu Pokémon für die eigenen Konsolen raus, wieso können sie dann nicht auch in Animal Crossing auftauchen? Mit Pikachu am Strand chillen wäre doch richtig cool oder ihr zieht beim Angeln einen Karpador aus dem Meer...

In Animal Crossing: New Horizons geht es natürlich nicht um Kämpfe. Diese sind aber eigentlich ein fester Bestandteil von Pokémon. Immerhin treten die Taschenmonster in Duellen gegeneinander an.

Doch vielleicht könnten sie die Inseln in Animal Crossing nutzen, um sich von diesen Auseinandersetzungen zu erholen und leben einfach in Einklang mit dem Spieler, lassen es sich gut gehen und erholen sich.

Pokémon und Animal Crossing? Passt perfekt!

Im Video von Youtuber The Pixel Kingdom seht ihr euch an, wie sowas ausschauen würde. Es passt einfach perfekt. Und zwar so gut, dass es auf den ersten Blick tatsächlich wie ein offizielles Video von Nintendo anmutet.

Spieler wünschen sich das Cross-Over: Die Idee, Pokémon in die Welt von Animal Crossing einzuführen, kommt in der Community zudem richtig gut an. Manche wünschen sich schon, dass Nintendo darauf aufmerksam wird und sich dazu entscheidet, dieses Cross-Over Realität werden zu lassen. Einige Spieler meinen, dass es einfach eines der besten Cross-Over überhaupt werden könnte.

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing-Fan baut Pokémon-Region Johto nach & teilt Codes

Ob das passiert, ist aber fraglich. Die Entscheidung hängt nicht nur von Nintendo ab, sondern zudem von der Pokémon Company. Doch wer weiß was passiert, wenn sehr viele Spieler sich dieses Cross-Over wünschen...