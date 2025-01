Pokémon-Fans hoffen, dass Karmesin und Purpur auf der Switch 2 endlich vernünftig laufen - Wie realistisch ist das?

Wird Pokémon Karmesin/Purpur auf der Nintendo Switch 2 besser laufen?

Die aktuelle Pokémon-Generation Karmesin und Purpur hat seit ihrem Release im November 2022 mit teils starken Performance-Problemen zu kämpfen. Neben ruckelnden Bildraten sind auch Abstürze und Bugs stetige Begleiter in der Paldea-Region. Könnte sich das auf der Nintendo Switch 2 ändern?

Diese Hoffnung keimt kurz nach der Ankündigung von Nintendos neuer Konsole in der Community auf. Zur Hardware-Leistung gibt es aktuell zwar kaum offizielle Informationen, aber die neue Switch dürfte in jedem Fall deutlich mehr auf dem Kasten haben, als ihr Vorgänger.

Solltet ihr das Kunststück vollbracht haben, den Reveal der Nintendo Switch 2 zu verpassen, könnt ihr euch hier den ersten offiziellen Trailer anschauen:

Hoffnung auf mehr FPS und weniger Bugs

Auf Reddit äußern jetzt viele Fans den Wunsch, dass die aktuelle Generation mit der besseren Hardware vor allem flüssiger laufen sollte. Die teilweise stockende Framerate kommt beispielsweise dann ins Spiel, wenn man beim Reiten viel Strecke in kurzer Zeit zurücklegt.

„Die Sache, auf die ich am meisten hoffe, ist, dass die Framerate nicht mehr fällt, wenn ich auf Miraidon reite“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User merkt sogar an, die Erweiterungen bisher nicht angefasst zu haben, weil die Performance zu wünschen übrig lässt.

„Ich möchte die DLCs spielen, aber ich bin einfach nicht bereit mich mit den Abstürzen oder meinem Charakter, der durch den Boden fällt, abzufinden, wie auf der normalen Switch.“

Es gibt allerdings auch Zweifel daran, ob schnellere Hardware die Probleme tatsächlich lösen würde. Viele Kommentare vermute eher, dass die Ursache für die schlechte Performance im Code des Spiels liegen könnte und nicht unbedingt mit schwacher Technik zu begründen ist.

Dass es durchaus helfen kann, zeigen jetzt schon Emulatoren oder per Hack übertaktete Switch-Konsolen, auf denen Karmesin und Purpur zumindest mit höheren Bildraten laufen können, wie mehrere User anmerken. Auf einige der Bugs, Glitches und Pop-Ups dürfte schnellere Hardware ohne zusätzliche Patches aber keinen Einfluss haben.

Wie realistisch ist die bessere Performance auf der Switch 2?

Im Grunde spiegeln die zwiegespaltenen Meinungen aus der Community die Realität ziemlich gut wider. Zum jetzigen Zeitpunkt ist zur verbauten Hardware der Nintendo Switch 2 und deren praktischen Verwendung nicht viel bekannt.

Wir wissen unter anderem noch nicht, ob es einen 'Boost-Modus' für abwärtskompatible Spiele wie etwa bei der PS5 Pro geben wird. Dieser sorgt dafür, dass die zusätzliche Power der Konsole auch in älteren Spielen genutzt werden kann, ohne dass dafür ein spezieller Patch notwendig ist.

Ein Beispiel dafür kennen wir mit der Release-Version von Cyberpunk 2077. Hier lief die damals nahezu unspielbare PS4-Version auf der abwärtskompatiblen PS5 zwar auch nicht ganz perfekt, aber deutlich besser und flüssiger, da die schnellere Hardware für weitaus mehr fps genutzt werden konnte.

Nintendo könnte aus Kompatibitätsgründen auch auf solch einen Modus verzichten. Dann würden Karmesin und Purpur wahrscheinlich genauso laufen, wie auf der ersten Switch. Die Chancen für einen fps-Boost stehen aber gut, da wieder dieselben Hardware-Zulieferer verwendet werden und sich die Switch 2 technisch sehr am Original orientieren dürfte.

Eine schlechte Optimierung der Engine könnte jedoch ebenfalls die ruckelige Performance in den beiden Pokémon-Spielen verursachen. Dann würden die Spiele auch auf der neuen Switch nicht komplett sauber, aber mit 'Boost-Modus' immer noch besser laufen.

Es bleibt also abzuwarten, ob und wie Nintendo mit einem fps-Boost-Feature den beiden Spielen helfen kann oder ob Game Freak womöglich einen “Switch 2-Patch” veröffentlichen muss, um die kommende Konsole auch voll auszureizen.