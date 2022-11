Pokémon Karmesin/Purpur: Knarbon entwickeln und Glorienrüstung + Fluchrüstung bekommen

Um in Pokémon Karmesin & Purpur an Crimanzo oder Azugladis zu kommen, braucht ihr ein Knarbon und eine ganz bestimmte Rüstung, um es zu entwickeln. Hier lest ihr wo ihr das benötigte Pokémon und die Rüstungen findet, damit sie bald auch euer Team perfekt machen.

Knarbon fangen - Fundort des Pokémon

In der Welt von Paldea gibt es drei Stellen, an denen ihr ein Knarbon fangen könnt, zwei davon befinden sich in der Westlichen Zone 1, eins in der Südlichen Zone 3.

Dort, wo sich auf der Karte jeweils die Lupe befindet, findet ihr mit etwas Glück auch ein Knarbon.

Mehr Guides zu Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr hier:

Fluchrüstung + Glorienrüstung für die Entwicklung

Um das Knarbon jetzt zu entweder Crimanzo in Karmesin oder Azugladis in Purpur zu entwickeln, braucht ihr jetzt noch eine spezielle Rüstung. Die erhaltet ihr jeweils von einer Person in Pinchores, die vor dem dortigen Brunnen steht. Für die Rüstung braucht ihr aber natürlich auch eine entsprechende Gegenleistung.

Fluchrüstung für Azugladis bekommen

In Purpur steht dort am Brunnen eine Frau, die für die Fluchrüstung gerne 10 Fatalitee-Splitter haben möchte. Das entsprechende Pokémon findet ihr südlich von Asarilla und der Psycho-Arena auf dem großen Wiesengebiet. Besiegt dort dann einfach ein paar der Fatalitees und holt euch in Pinchores die Rüstung.

Glorienrüstung für Crimanzo bekommen

In Karmesin erwartet euch ein Mann an dem Brunnen und möchte für die Glorienrüstung 10 Bronzel-Splitter.

Das Pokémon für diese Splitter findet ihr wiederum in der Östlichen Zone 2 beim Flugpunkt. Bekämpft auch hier ein paar Bronzels, erhaltet die begehrten Splitter und tauscht sie für die Rüstung.

Um euer Knarbon jetzt entwickeln zu lassen, rüstet es mit eurer entsprechenden Rüstung aus und heißt euer neues Pokémon im Team willkommen. Um übrigens an die jeweils andere Entwicklung heranzukommen, müsst ihr entweder die jeweilige Rüstung bzw. Crimanzo oder Azugladis mit jemandem mit der anderen Edition tauschen.