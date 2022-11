Pokémon Karmesin/Purpur: Die beste Team Star-Reihenfolge für die Verstecke

Pokémon Karmesin und Purpur lässt euch jede Menge Freiheiten dabei, in welcher Reihenfolge ihr die verschiedenen Elemente der Story angehen wollt. Das sorgt einerseits dafür, dass ihr selbst entscheiden könnt, wann ihr euch welchen Herausforderungen stellt. Andererseits macht das Spiel aber auch nicht immer ganz klar, ob ihr bereits das angemessene Level für eine Herausforderung habt. Die Arenaleiter*innen und Team Star-Mitglieder leveln nämlich nicht mit euch mit, sondern haben ein vorgegebenes Level.

Wenn ihr also eine ausgeglichene Erfahrung sucht, haben wir hier eine Empfehlung für euch zusammengestellt, in welcher Reihenfolge ihr am besten die Team Star-Verstecke aufsuchen solltet.

Wollt ihr die beste Reihenfolge der Arenen in Paldea wissen, werdet ihr hier fündig:

Pokémon Karmesin/Purpur Die ideale Arena-Reihenfolge in Paldea

Die Straße der Sterne: Reihenfolge der 5 Team Star-Verstecke

Insgesamt müsst ihr im Verlauf der Straße der Sterne fünf Team Star-Verstecke aufmischen. Sucht ihr eine ausgeglichene Route, die eurem Level immer in etwa angemessen sein sollte, empfehlen wir diese Reihenfolge:

Hier haben wir die Team Star-Verstecke inklusive ihrer Level und Bosse nochmal für euch:

1. Segin-Bande

Boss: Pinio

Typ: Unlicht

Pokémon-Level: ~21

2. Schedir-Bande

Boss: Irsa

Typ: Feuer

Pokémon-Level: ~27

3. Tsih-Bande

Boss: Shugi

Typ: Gift

Pokémon-Level: ~33

4. Rukbat-Bande

Boss: Otis

Typ: Fee

Pokémon-Level: ~51

5. Caph-Bande

Boss: Rioba

Typ: Kampf

Pokémon-Level: ~56

Die Straße der Sterne ist nur einer der drei Hauptpfade von Karmesin und Purpur:

3:21 Pokémon Karmesin/Purpur - Neuer Trailer stellt die drei Hauptpfade der Story vor

Weitere Guides zu Karmesin und Purpur:

Belohnungen für die Straße der Sterne

Für euren Sieg in den Verstecken von Team Star bekommt ihr auch einige Belohnungen, darunter jeweils eine TM und neue Rezepte zur TM-Herstellung. Außerdem bekommt ihr auch einige Liga-Punkte spendiert, wie viele das sind hängt davon ab, wie viele Verstecke ihr insgesamt abgeschlossen habt. In Reihenfolge erhaltet ihr 5.000 LP, 6.000 LP, 7.000 LP, 10.000 LP und für das letzte Versteck dann 20.000 LP.