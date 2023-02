Pokémon Karmesin/Purpur bekommt 2 DLCs mit neuen Pokémon und mehr - das steckt drin

Pokémon Karmesin und Purpur bekommt wie auch Schwert und Schild einen zweigeteilten DLC, die beide noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Das wurde jetzt auf der Pokémon Direct im Zuge des Pokémon Days 2023 als großer Rausschmeißer des Livestreams verkündigt. Die Erweiterung trägt den Namen "Der Schatz von Zone Null" aka The Hidden Treasure of Area Zero.

Pokémon Karmesin und Purpur - Der Schatz von Zone Null-Release

Der Doppel-DLC für das Open World-Abenteuer teilt sich dabei in folgende Parts auf:

Part 1: Die Türkisgrüne Maske (The Teal Mask) - Release im Herbst 2023

Part 2: Die indigoblaue Scheibe (The Indigo Disk) - Release im Winter 2023

Hier der Trailer zu den DLCs:

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Part 1 erwartet uns also im Herbst, der zweite Teil soll bereits im Winter folgen. Konkrete Release-Daten hat The Pokémon Company allerdings noch nicht enthüllt.

Alle Ankündigungen der Pokémon Direct findet ihr in dieser GamePro-Übersicht:

Neue Pokémon und mehr: Das steckt in den DLCs

Die beiden DLCs führen uns jeweils auf ein neues Abenteuer und bringen darüber hinaus weitere Pokémon, die wir in der Paldea-Region des Hauptspiels nicht antreffen konnten.

Unter anderem neu in Türkisgrüne Maske:

#037 Vulpix

#038 Vulnona

#193 Yanma

#273 Samurzel

#274 Blanas

#275 Tengulist

#350 Barschwa

#351 Milotic

#433 Klingplim

#469 Yanmega

#736 Mabula

#737 Akkup

#738 Donarion

Unter anderem neu in Die indigoblaue Scheibe:

#086 Jurob

#087 Jugong

#374 Tanhel

#375 Metang

#376 Metagross

#522 Elezeba

#523 Zebritz

#546 Waumbol

l#547 Elfun

#677 Psiau

#678 Psiaugon

#869 Pokusan

Zudem können wir uns über zwei neue legendäre Pokémon freuen:

Ogerpon (links auf dem unteren Bild und nur in Karmesin fangbar)

Terapagos (rechts auf dem Bild und und nur in Purpur fangbar)

Pokémon Karmesin und Purpur entführt uns erstmals in der Seriengeschichte in eine nahtlose Open World, die jedoch ihren Preis hat: Seit dem Release hat der Titel mit Perfomance-Problemen zu kämpfen, die Game Freak bislang nicht in den Griff bekommen hat. Mehr dazu lest ihr im GamePro-Test zu Karmesin und Purpur.

Was ist eure Meinung zu DLC? Würdet ihr ihn euch besorgen?