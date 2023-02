Pokémon Direct: Alle Ankündigungen aus der Presents in der Übersicht

Anlässlich des Pokémon Day 2023 gab es wieder einen neuen Livestream, der zahlreiche Ankündigungen zum Franchise bereitgehalten hat. Alle wichtigen Infos des Livestreams haben wir hier für euch in der Übersicht.

Die wichtigsten Infos der Pokémon Presents

Pokémon Karmesin/Purpur: "Der Schatz von Zone Null"-DLC

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Pokémon Karmesin/Purpur bekommt seinen ersten DLC namens "Der Schatz von Zone Null". Der DLC wird in zwei Teilen erscheinen:

Teil 1: Die Türkisgrüne Maske: erscheint im Herbst 2023

erscheint im Herbst 2023 Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe: erscheint im Winter 2023

Im DLC sind wir jeweils auf einen Schultrip in die japan-inspirierte Kitakami-Provinz und als Austausch-Schüler*in an der Blaubeer-Akademie unterwegs. Neben neuen Pokémon für euren Pokédex wird es auch zwei neue legendäre Pokémon geben: Ogerpon und Terapagos.

Mehr Infos zum Karmesin/Purpur-DLC bekommt ihr hier:

Pokémon Karmesin/Purpur: Neues Tera-Event

Pokémon Karmesin/Purpur bekommen neue Tera-Events mit zwei komplett neuen Paradox-Pokémon: Für die Karmesin-Edition gibt es das Wasser/Drache-Pokémon Windewoge (Tera-Typ: Wasser) und für die Purpur-Edition könnt ihr das Pflanze/Psycho-Pokémon Eisenblatt (Tera-Typ: Psycho) fangen. Das Event soll nach dem Livestream starten.

Pokémon Sleep

1:19 Im Einführungsvideo wird endlich verraten, was Pokémon Sleep eigentlich ist

Das Mobile Game hat einen neuen Trailer bekommen und erscheint im Sommer 2023. Pokémon Sleep nimmt euer Schlafverhalten auf und analysiert es. Damit könnt ihr im Spiel verschiedene Pokémon finden.

Wenn ihr euch den kompletten Livestream noch einmal selbst anschauen wollt, findet ihr ihn hier:

Weitere Ankündigungen der Pokémon Presents

0:25 Die Pokémon-Concierge: Netflix zeigt im Trailer eine Stop Motion-Animationsserie

Die 2023 Pokémon World Championship findet in Yokohama, Japan statt

findet in Yokohama, Japan statt Pokémon Trading Card Game Classic: Das Set bringt die klassischen Designs zurück

Das Set bringt die klassischen Designs zurück Pokémon Concierge: Netflix hat eine animierte Stop-Motion Pokémon-Serie angekündigt

Netflix hat eine animierte Stop-Motion Pokémon-Serie angekündigt Pokémon Unite bekommt das legendäre Pokémon Zacian und ein Boss Rush-Event

bekommt das legendäre Pokémon Zacian und ein Boss Rush-Event Pokémon Café Remix erhält Felori, Krokel und Kwaks als Besucher

erhält Felori, Krokel und Kwaks als Besucher Pokémon Masters Ex bekommt neue Champions aus Pokémon Schwert/Schild

Außerdem wurde mit "Pokémon Go Plus +" ein neuer Gegenstand vorgestellt. Ihr könnt hier den Knopf drücken, um euer Schlafverhalten aufnehmen zu lassen und könnt euch von dem Pikachu darin Schlaflieder vorsingen lassen. Pokémon Go Plus + erscheint am 14. Juli 2023.

Wie fandet ihr die Pokémon Presents diesmal? Hat euch etwas gefehlt?