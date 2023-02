Pokémon Karmesin/Purpur Update 1.2.0 jetzt live - Alle Patchnotes auf Deutsch

Das Switch-Abenteuer Pokémon Karmesin und Purpur erhält einen neuen Patch (Version 1.2.0.), den ihr euch jetzt herunterladen könnt.

Größe des Patches : 485 MB

: 485 MB Ab sofort live

Was steckt drin? Jede Menge Bugfixes und nützliche Quality of Life-Anpassungen für die Poké-Box. So können jetzt direkt vom Bericht eines Monsters aus dessen Attacken-Reihenfolge angepasst werden und ihr könnt direkt von dort aus wählen, ob sich das Pokémon an alte Attacken erinnern oder bestimmte Moves vergessen soll und mehr.

Außerdem kann jetzt das Nintendo eShop-Menü für die neu angekündigten DLCs "Der Schatz von Zone Null" im Hauptmenü aufgerufen werden.

Von Verbesserungen der Performance ist im unteren Changelog hingegen nichts zu lesen. Das Open World-Abenteuer hat seit dem Release im November 2022 teils mit erheblichen Rucklern zu kämpfen, die Game Freak nach wie vor nicht beheben konnte.

Hier ist das komplette Changelog (via Nintendo):

Mit diesem Update planen wir unter anderem, Funktionen zu den Pokémon-Boxen hinzuzufügen sowie Fehler zu beheben, die den Spielfortschritt stören können. Wir werden Ihr Feedback weiterhin gründlich berücksichtigen und Maßnahmen ergreifen, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern.

Anpassung von Funktionen

Die Pokémon-Boxen erhalten zusätzliche Funktionen: Vom Bericht eines Pokémon aus können Spieler den Spitznamen des Pokémon, seine Markierung, sein getragenes Item sowie sein Band/Zeichen ändern. Außerdem kann die Reihenfolge von Attacken angepasst werden, das Pokémon kann sich an Attacken erinnern oder sie vergessen und es können TMs eingesetzt werden. Spieler können getragene Items durch Drücken des Y-Knopfes wechseln, wenn sie sich in der Ansicht Items befinden. Spieler können Übersicht auswählen, wenn sie Pokémon oder Items in der Ansicht Pokémon und der Ansicht Items verschieben. In der Ansicht Kampfteams wird in deinen Pokémon-Boxen das Symbol der einem Kampfteam zugewiesenen Pokémon dunkler angezeigt, wenn sie Teil des gerade angezeigten Kampfteams sind.

Der Bildschirm mit den Neuigkeiten wird nun auch angezeigt, wenn über das Menü eine Verbindung zum Internet hergestellt wird, so wie es auch schon beim Aufbau einer Verbindung vom PokéPortal aus der Fall ist.

Fehlerbehebungen

Tera-Raids

In Tera-Raids kann ein Fehler auftreten, der verhindert, dass der Schaden bei bestimmten Attacken (wie etwa Knuddler) oder Statusprobleme bei der KP-Anzeige des gegnerischen Terakristall-Pokémon korrekt angezeigt werden, was dazu führt, dass die KP-Anzeige des gegnerischen Terakristall-Pokémon ungewöhnliche Schwankungen zeigt. Dieser Fehler wird behoben werden.

Bei Tera-Raids mit schwarzen Kristallen gegen Pokémon mit dem Titanen-Zeichen kann es vorkommen, dass alle Pokémon auf Spielerseite gleichzeitig besiegt werden, obwohl ihre KP-Anzeigen noch vorhandene KP anzeigen. Dieser Fehler wird behoben werden.

Wenn ein Terakristall-Pokémon bestimmte Aktionen ausführt, während ein Spieler ein Ziel für seine Attacke auswählt, kann es vorkommen, dass dieser Spieler zeitweise keine Eingaben mehr vornehmen kann. Dieser Fehler wird behoben werden.

Verbindet sich ein Spieler mit einem Tera-Raid, kann es vorkommen, dass diesem Spieler ein anderes Pokémon angezeigt wird als dem Ausrichter des Tera-Raids, woraufhin ein Verbindungsfehler auftreten kann. Dieser Fehler wird behoben werden.

Es kann vorkommen, dass Spieler, die über die Suche nach Tera-Raids einem Tera-Raid beitreten, einem anderen Tera-Raid zugeteilt werden als dem, der ihnen zuvor angezeigt wurde. Dieser Fehler wird behoben werden.

Unter bestimmten Umständen erscheinen eine bestimmte Zeit lang keine Kristalle für Tera-Raids. Dieser Fehler wird behoben werden.

Kämpfe

Wechselwirkungen von Pokémon-Typen werden gegen kampfunfähige Pokémon bei der Auswahl von Attacken oder Zielen in Doppelkämpfen nicht länger angezeigt.

Ein Zoroark, das eine Terakristallisierung ausgeführt und mittels seiner Fähigkeit „Trugbild" das Aussehen eines anderen Pokémon angenommen hat, kann über die Option „Team-Info" als Zoroark identifiziert werden. Dies ist ein Fehler und wird behoben werden.

Bei einem Zoroark, das eine Terakristallisierung ausgeführt und mittels seiner Fähigkeit „Trugbild" das Aussehen eines anderen Pokémon angenommen hat, werden für Attacken die Wechselwirkungen der Pokémon-Typen basierend auf dem Typ des Pokémon angezeigt, dessen Aussehen Zoroark angenommen hat, anstatt den Tera-Typ von Zoroark zu verwenden. Dies ist ein Fehler und wird behoben werden.

Die Werte eines Heerashai, das ein Nigiragi im Maul trägt, erhöhen sich, wenn Heerashai „Auftischen" einsetzt, selbst wenn die Attacke unwirksam sein sollte (z. B. wenn ein Gegner „Schutzschild" einsetzt). Dies ist ein Fehler und wird behoben werden.

Wenn ein Pokémon nach Verwendung von „Abgangsbund" die Terakristallisierung einsetzt und dann kampfunfähig wird, wird der Effekt von „Abgangsbund" nicht wirksam. Dies ist ein Fehler und wird behoben werden.

Sonstiges

Wir werden ein Problem beheben, durch das an bestimmten Orten das Spiel plötzlich beendet wird. Durch Behebung dieses Fehlers kann es vorkommen, dass in bestimmten Städten oder in der Wildnis weniger Pokémon und Passanten erscheinen.

Wenn ein Pokémon, das nicht zum Paldea-Pokédex gehört, mittels eines Link-Tauschs erhalten wird, wird es als Teil des Paldea-Pokédex registriert. Dies ist ein Fehler und wird behoben werden.

Bestimmte Aktionen können dazu führen, dass sich der Gesichtsausdruck des Hauptcharakters nicht mehr ändert, bis das Spiel beendet und dann neu gestartet wird. Dieser Fehler wird behoben werden.

Nach der 1. Saison der Rangkämpfe trat bei manchen Spielern ein Fehler auf, bei dem das Aufrufen des Bildschirms für Rangkämpfe direkt nach der Berechnung der Ergebnisse der Saison zu einem Verbindungsfehler führte, nachdem die Spieler ihre Belohnungen erhalten hatten. Dieser Fehler wird behoben werden.

Hat ein Spieler mehrere Kampfteams erstellt, aber verwendet keines davon an erster Stelle in Rangkämpfen, erhält er möglicherweise nach Rangkampf-Siegen in der Meisterball-Klasse kein Meisterrangband. Dieser Fehler wird behoben werden.

Wenn ein Pokémon, das Sie gefangen haben, nach einem Link-Tausch mit einem anderen Spieler wieder zu Ihnen zurückkehrt, hört es möglicherweise nicht mehr auf Sie, entsprechend den Infos in Ihrem Profil („Dir gehorchen Pokémon, die beim Fang maximal auf Lv. XX waren"). Dieser Fehler wird behoben werden.

Aufgrund eines Fehler zeigt der Pokédex keine zusätzlichen Einträge für Pokémon an, die bereits im Pokédex registriert waren (wie zum Beispiel Einträge für Schillernde Pokémon oder Pokémon, die durch einen Zaubertausch von anderen Spielern erhalten wurden, welche das Spiel in einer anderen Sprache spielen). Dieser Fehler wird behoben werden.

Objekte wie zum Beispiel Pokébälle werden in bestimmten Bereichen des Spielgebietes unbeabsichtigt angezeigt. Dieser Fehler wird behoben werden.

In manchen Kämpfen, die im Verlauf der Hauptgeschichte in Städten stattfinden, werden keine Passanten mehr angezeigt werden.

Einige andere Fehler werden auch behoben werden.

Hinweise:

Wir planen weitere Fehlerbehebungen und Funktionen, die hier nicht aufgelistet wurden. Sie finden die vollständigen Einzelheiten hier, sobald das Update verfügbar gemacht wurde.

Inhalte und Details des Updates können sich möglicherweise ändern.

DLCs für Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Im Zuge der gestrigen Pokémon Direct hat The Pokémon Company die gemunkelten DLCs für Karmesin und Purpur offiziell gemacht: Mit Der Schatz von Zone Null erwarten uns gleich zwei Erweiterungen, die beide noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Alle Infos zu den Karmesin und Purpur-DLCs findet ihr in dieser GamePro-Übersicht. Den dazugehörigen Trailer könnt ihr euch oben anschauen.