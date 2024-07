In Pokémon Karmesin/Purpur habt ihr jetzt die einmalige Chance, Shinys zu beliebten Pokémon zu fangen, die es sonst nicht gibt

Bald könnt ihr euch vermehrt Shinys von einigen der beliebtesten Pokémon schnappen.

Pokémon Karmesin und Purpur ist zwar inzwischen bereits anderthalb Jahre alt, wird aber weiter fleißig mit Inhalten versorgt. Neben Geheimgeschenken gibt es auch immer wieder Events im Spiel, bei denen ihr euch etwa seltene Pokémon schnappen könnt.

Jetzt hat Game Freak gleich vier dieser saisonalen Events angekündigt, die über die nächsten Wochen laufen und euch die Chance auf beliebte Shinys und sogar zwei Pokémon gegeben, die ihr sonst nicht im Spiel schnappen könnt.

Diese Pokémon und Shinys könnt ihr euch bei den neuen Events schnappen

Insgesamt laufen die vier Events bis zum 1. September und bieten neben Tera Raid-Kämpfen auch spezielle Massenausbrüche. Letztere sind es auch, die euch die Chance auf die besonders seltenen schillernden Pokémon geben.

Wir geben euch eine Übersicht mit allen speziellen Pokémon, die ihr während der Events schnappen könnt:

Event 1: Suche nach Pikachu und seinen Freunden!

Event-Zeitraum: 11. Juli um 22:00 Uhr bis 25. Juli um 21:59 Uhr

11. Juli um 22:00 Uhr bis 25. Juli um 21:59 Uhr Tera-Raid: Pikachu mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Wasser (7 Sterne)

Pikachu mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Wasser (7 Sterne) massive Aufläufe in Paldea: Pichu

Pichu massive Aufläufe in Kitakami: Pikachu, Mimigma

Pikachu, Mimigma massive Aufläufe in der Blaubeer-Akademie: Raichu, Alola-Raichu

Bei all diesen massiven Aufläufen tauchen häufiger schillernde Pokémon auf. Außerdem ist das eure beste Chance, Alola-Raichu zu bekommen, da es normalerweise nicht im Spiel auftaucht.

Event 2: Heerashai tischt auf!

Event-Zeitraum: 25. Juli um 22:00 Uhr bis 8. August um 21:59 Uhr

25. Juli um 22:00 Uhr bis 8. August um 21:59 Uhr Tera-Raid: Heerashai mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Wasser (7 Sterne)

Heerashai mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Wasser (7 Sterne) massive Aufläufe in Paldea: Nigiragi (Gebogene Form)

Nigiragi (Gebogene Form) massive Aufläufe in Kitakami: Nigiragi (Hängende Form)

Nigiragi (Hängende Form) massive Aufläufe in der Blaubeer-Akademie: Nigiragi (Gestreckte Form)

Bei all diesen massiven Aufläufen tauchen häufiger schillernde Pokémon auf. Außerdem trefft ihr Heerashai zum ersten Mal in 7 Sterne-Raids an.

Event 3: Feiere die Weltmeisterschaften 2024!

Event-Zeitraum: 8. August um 22:00 Uhr bis 22. August um 21:59 Uhr

8. August um 22:00 Uhr bis 22. August um 21:59 Uhr Tera-Raid: Truhenform von Gierspenst (1 bis 5 Sterne)

Truhenform von Gierspenst (1 bis 5 Sterne) massive Aufläufe in Paldea: Voltrel

Voltrel massive Aufläufe in Kitakami: Riolu

Riolu massive Aufläufe in der Blaubeer-Akademie: Curelei

Bei all diesen massiven Aufläufen tauchen häufiger schillernde Pokémon und solche mit Ansporn-Zeichen auf. Trefft ihr außerdem Gierspenst in einem 5 Sterne-Raid, habt ihr die Chance, das es shiny ist – diese Form tritt im normalen Spiel nicht auf.

Event 4: Fordere wahre Kraftpakete heraus!

Event-Zeitraum: 22. August um 22:00 Uhr bis 1. September um 21:59 Uhr

22. August um 22:00 Uhr bis 1. September um 21:59 Uhr Tera-Raid: Dragoran mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Normal (7 Sterne)

Dragoran mit Titanen-Zeichen und Tera-Typ Normal (7 Sterne) massive Aufläufe in Paldea: Larvitar, Kindwurm

Larvitar, Kindwurm massive Aufläufe in Kitakami: Viscora, Hisui-Viscargot

Viscora, Hisui-Viscargot massive Aufläufe in der Blaubeer-Akademie: Tanhel

Bei all diesen massiven Aufläufen tauchen häufiger schillernde Pokémon und solche mit Charisma-Zeichen auf. Außerdem taucht Hisui-Viscargot normalerweise nicht im Spielverlauf auf. Zusätzlich ist das auch das erste Mal, dass Dragoran im Spiel in 7 Sterne-Raids zu finden ist.

Welche dieser seltenen Pokémon wollt ihr euch bei den Events unbedingt schnappen?