"Gut, dass ich eine Sonnenbrille aufhatte": Pokémon-Fan verlässt Haus auf der Switch 2 und wird von glänzendem Grafikfehler geblendet

Pokémon Karmesin und Purpur kommt auch auf der Switch 2 nicht ohne Bugs aus, aber manche davon sehen sogar cool aus.

Normalerweise sind Bugs eine ärgerliche Sache, vor allem bei Spielen, die mehr als genug Probleme mit sich bringen. Auch Pokémon Karmesin und Purpur sind seit ihrem Release berüchtigt für Grafikfehler und ruckelnde Performance. Hier wollen wir euch aber mal einen eher witzigen Bug zeigen, der sich tatsächlich sehen lassen kann.

“Das Spiel ist terakristallisiert”

Aufgetreten ist der Fehler auf der Nintendo Switch 2. Für die neue Konsole gibt es zwar bisher keine richtige Switch 2-Edition, aber immerhin hat Entwickler Game Freak ein kostenloses Update veröffentlicht, dass ein paar Verbesserungen aus der schnelleren Hardware herausholt und sogar einen Vorteil für die Jagd nach Shinys mitbringt.

Mit hereingeschlichen hat sich offenbar auch ein Fehler, der einen Terakristallisierungs-ähnlichen Effekt aus den Kämpfen von Pokémon Karmesin und Purpur auf das reguläre Gameplay anwendet. Das Ergebnis ist zwar zum Spielen eher unpraktisch, sieht aber trotzdem ziemlich cool aus, wie User u/cakebomb321 auf Reddit demonstriert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass es hier nicht um Meckern am Spiel geht, sondern einfach nur um den interessanten Grafikeffekt, stellt auch der Verfasser des Posts noch einmal in den Kommentaren klar: "Übrigens, ich mag das Spiel und meine Switch 2, versteht das nicht falsch. Ich ärgere es nur zum Spaß. Nach einem Neustart hat alles wieder funktioniert. Es sieht aber cool aus".

Zur Erinnerung: Die Terakristallisierung ist das Haupt-Gimmick für die Kämpfe von Pokémon Karmesin und Purpur. Damit verwandelt ihr euer Team in eine besondere Kristall-Form, die nicht nur ihren Typ ändert, sondern auch optisch durch viele glänzende Effekte auffällt. “Das Spiel ist terakristallisiert”, findet sich daher als Gag in mehreren Varianten in den Kommentaren unter dem Post wieder.

5:30 Pokémon Karmesin & Purpur: Die 9. Generation im Überblicks-Trailer

Autoplay

Und genau dieser Glanz strahlt durch den präsentierten Bug aus jeder Pore des Spiels, wodurch der absurde Anblick fast schon blendet: “Wie gut, dass ich schon eine Sonnenbrille auf hatte, als ich das Video gesehen habe”, schreibt der Top-Kommentar unter dem Post sehr passend.

Weniger gut vorbereiteten Menschen erging es ganz anders: “Ich bin gerade erst aufgewacht und meine Augen wurden weggesprengt”, heißt es ebenfalls an anderer Stelle.

Wie genau der Fehler ausgelöst wurde, ist nicht klar. Möglicherweise ist das Spiel beim Wechsel vom Haus zur Außenwelt mit den eigenen Shadern und Fotomodus-Filtern durcheinander gekommen, oder es gab ein Problem mit der Grafikengine.

Wirklich häufig scheint dieser spezifische Bug nicht aufzutreten. Es handelt sich also vermutlich eher um einen seltenen, aber witzigen Anzeigefehler, der immerhin auf der Haben-Seite auch über die ein oder andere Schwäche in der Technik von Karmesin und Purpur hinwegtäuschen kann.

Was denkt ihr: Habt ihr schon mal einen ähnlichen Anzeigefehler in Pokémon Karmesin oder Purpur erlebt?