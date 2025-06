Pokémon Karmesin/Purpur: Wie viele Pokémon können auf der Switch 2 gleichzeitig auf einem Bildschirm spawnen? Ein Fan wagt das Experiment

Die Anzahl Pokémon auf dem Bildschirm hat unter anderem einen Einfluss auf die Shiny-Jagd.

Der Launch der Switch 2 liegt nun beinahe zwei Wochen in der Vergangenheit, was viele verbrachte Stunden in Mario Kart World zur Folge hat. Neben dem Launch-Titel ist die neue Nintendo-Konsole mit Verbesserungen für zahlreiche Switch-1-Spiele erschienen.

Am beeindruckendsten dürften unter anderem Pokémon Karmesin und Purpur sein, die nach 2,5 Jahren erstmals (endlich!) flüssig laufen.

Was ist die maximale Anzahl Pokémon auf dem Bildschirm? Ein Fanexperiment

Das Gameplay der jüngsten Pokémon-Editionen ist nicht die einzige Verbesserung, die mit der Switch 2 gekommen ist. Dank der stärkeren Leistung der Konsole können sich auch mehr Pokémon als zuvor gleichzeitig auf dem Bildschirm befinden. Wie viele genau? Ein Redditor zählt bei seinem Experiment 39 Pokémon.

Hierfür hat sich Redditor Rawfies in eine kleine Höhle begeben und sich in eine Ecke gestellt. Danach hat der User erst einmal abgewartet und den Taschenmonstern Zeit zum Spawnen gelassen. Das Ergebnis der Wartezeit sehr ihr im oberen Screenshot.

So ist das bei der Switch 1: Pokémon Karmesin und Purpur können auf der Switch 2 ungefähr doppelt so viele Taschenmonster wie auf der Vorgängerkonsole gleichzeitig anzeigen. Dort hat die Anzahl nach diversen Updates immer wieder zwischen 15 und 20 Exemplaren gelegen – und die haben trotz geringerer Anzahl mehr als auf der Switch 2 gestottert.

Weshalb ist die Anzahl Pokémon auf dem Bildschirm relevant?

Obwohl mehr Pokémon auf dem Bildschirm das Bild einer lebendigeren Welt vermitteln, dienen sie nicht nur der Immersion. Tatsächlich ist es eine bekannte Methode, über sogenannte Shiny-Chains in der Wildnis nach schillernden Exemplaren zu suchen.

Da kommt es natürlich gelegen, wenn sich mehr Pokémon gleichzeitig auf dem Bildschirm befinden. Das könnt ihr unter anderem in diesem Video gut erkennen, das ein anderer Redditor mit dem Usernamen TheJizZyLord erstellt hat:

Pokémon Karmesin und Purpur profitieren also sehr von der verbesserten Hardware der neuen Switch 2. Da bleibt zu hoffen, dass dies auch auf den kommenden Spin-off-Ableger Pokémon-Legenden: Z-A zutrifft. Neben einer höheren Auflösung soll auch der eine verbesserte Framerate bieten.

Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025 zeitgleich für beide Switch-Konsolen.

Habt ihr Pokémon Karmesin oder Purpur bereits auf der Switch 2 ausprobiert? Falls ja, wie gefällt euch das Spiel auf der neuen Konsole?