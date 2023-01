Pokémon Karmesin/Purpur: Großes Fan-Ranking zeigt die stärksten Pokémon

Mittlerweile hatten die Spielerinnen und Spieler von Pokémon Karmesin & Purpur genügend Zeit, um sich mit den neuen Pokémon der neunten Spielgeneration vertraut zu machen. Im Smogon-Forum können Fans sich über die neuen Editionen austauschen und genauer über die hinzugekommenen Taschenmonster diskutieren.

In aktuellen Beiträgen hat sich die Community die Mühe gemacht, alle Pokémon der neuen Generation in einem Ranking zu sortieren. Da eine große Liste viel zu unübersichtlich wäre, haben die Fans die große Tier-List in mehrere kleine aufgeteilt. Ein Paradox-Pokémon hat es den Usern dabei besonders angetan.

Pokémon Karmesin/Purpur: Das sind die stärksten Taschenmonster

Welches sind die stärksten Pokémon? Laut Fans sind die beiden legendären Pokémon Koraidon und Miraidon auf dem höchsten Platz gelandet. Darunter finden sich viele Paradox-Pokémon wie Riesenzahn, Flatterhaar oder Eisenbündel. Auch die Schätze des Unheils sind mit Baojian, Dinglu und Yuyu weit oben vertreten.

Wie sind die Listen aufgebaut? Die Listen sind dabei in die Unterkategorien "Overused", "Underused", "Rarely Used" usw. aufgeteilt, um eine Übersicht zwischen den Listen zu schaffen. In der "Uber"-Kategorie finden sich beispielsweise die stärksten aller starken Pokémon, zu denen zum Großteil die legendären Pokémon zählen.

In der rangnächsten Liste wurden demnach alle legendären Pokémon aussortiert, sodass andere Pokémon aus niedrigeren Einordnungen plötzlich auf höheren Plätzen befinden. Und hier wird deutlich, dass vor allem Riesenzahn von den Fans als starkes Pokémon erachtet wird.

Auch eine Liste der meistgenutzten Pokémon zeigt, dass das Urzeit-Pokémon ganz weit oben bei den Fans steht. Noch stärker wurde nur Monetigo eingestuft. Es ist laut Smogon-Ranking das zweitmeistgenutzte Taschenmonster.

Monetigo ist übrigens auch das 1000. Pokémon, das mit Karmesin/Purpur kam:

8:44 Neues Pokémon-Video feiert das 1000. Pokémon

Nach diesen Kriterien wird sortiert

Bedenkt dabei, dass es sich hierbei nicht um offizielle Listen handelt. Vielmehr basieren diese Rankings auf den Erfahrungen der Pokémon-Spieler*innen und deren Einschätzung. Doch das Smogon-Forum gilt als das Vorzeige-Forum, wenn es um den kompetitiven Kampf in Pokémon-Spielen geht, weshalb die Rankings als gute Orientierung für die Zusammenstellung eines starken Teams dienen.

Das Ranking ist komplexer als es zunächst aussieht. Für die Einstufung werden nicht nur die Statuswerte, sondern auch Attacken, Fähigkeiten und einiges mehr berücksichtigt, sodass es zu tagelangen Diskussionen kommt. Wer also auf der Suche nach Ideen für ein starkes Pokémon-Team ist, könnte mit der fein säuberlich zusammengestellten Liste gut bedient sein.

Welche Pokémon aus Karmesin/Purpur hättet ihr auf anderen Rängen gesehen?