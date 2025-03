Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch auch im März 2025 neue Goodies - Das sind die neuen Codes, die ihr jetzt einlösen solltet

Es gibt neue Geheimgeschenke für Pokemon Karmesin und Purpur.

Nach der Geschenk-Code-Verteilung ist vor der Geschenk-Code-Verteilung: Auch im März 2025 könnt ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur Goodies via Geheimgeschenk-Funktion schnappen.



Während des Pokémon Presents-Events, das in der vergangenen Woche zum Pokémon Day stattfand, wurden zwei neue Codes für das Open World-Abenteuer angekündigt. Und womöglich ist dies bei dem ein oder anderen untergegangen, standen doch insbesondere Pokémon-Legenden: Z-A sowie die neue Erweiterung für TCG Pocket im Fokus des Events.

Pokémon Karmesin/Purpur - Neue Geheimgeschenk-Codes im März 2025

Neue Codes im März 2025:

Scarlet Rotom Phone Case (Nur einlösbar in Pokémon Karmesin) Code: SB00KC0VER

(Nur einlösbar in Pokémon Karmesin) Violet Rotom Phone Case (Nur einlösbar in Pokémon Purpur) Code: VB00KC0VER

(Nur einlösbar in Pokémon Purpur)

Zuvor konntet ihr euch das Turnier-Pokémon Papungha via Geheimgeschenk-Funktion schnappen. Entsprechender Code ist allerdings seit dem 01. März 2025 abgelaufen. Alle aktiven Geheimgeschenk-Codes haben wir euch hier verlinkt:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick von Annika Bavendiek

Wie ihr Geheimgeschenke in Pokémon Karmesin und Purpur einlöst

Geheimgeschenke in Karmesin und Purpur einzufordern, geht kinderleicht:

Menü öffnen (mit dem X-Knopf) PokéPortal aufrufen "Geheimgeschenk" wählen dann auf "Geschenk empfangen" gehen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen: Hier dann entsprechenden Code eingeben

Wie bereits erwähnt, fand vor wenigen Tagen ein Pokémon Presents-Livestream statt. Währenddessen enthüllte The Pokémon Company endlich – nach 12 Monaten Wartezeit – neue handfeste Infos zu Legenden: Z-A, dem kommenden Switch-RPG von Game Freak.

1:43 Pokémon Legenden: Z-A verrät per Trailer, dass das Abenteuer Ende 2025 endlich losgeht

Dabei wurden nicht nur die drei Starter-Pokémon (Karnimani, Endivie und Floink) enthüllt, sondern auch das Release-Fenster. Z-A soll Ende 2025 für Switch erscheinen, auf einen konkreten Release-Termin müssen wir aber noch warten. Dazu gab's auch erstes Gameplay-Material, das ihr oben ansehen könnt.