Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt mächtiges Champ-Pokémon mit neuem Code

Ihr wollt euer Team in Pokémon Karmesin und Purpur bereichern? Dann hergehört: Via Geheimgeschenk-Option könnt ihr euch jetzt ein Monster sichern, mit dem ein Trainer ( Jiseok Lee) kürzlich sogar ein kompetitives Turnier in San Diego aka die San Diego Regional Championships gewonnen hat.

Dieses Pokémon bekommt ihr jetzt geschenkt:

Saltigant auf Level 50

Diesen Code müsst ihr via Geheimgeschenk-Funktion einlösen:

1STCHAMPSV

Ihr habt bis zum 21. Februar 2023 um 00:59 Uhr Zeit, den Code einzulösen.

Das steckt hinter Saltigant

Saltigant ist ein Gesteins-Pokémon, das in Karmesin und Purpur eingeführt wurde. Es ist die finale Entwicklungsstufe von Geosali und Sedisal.

Im Zuge des Geheimgeschenk-Events erhaltet ihr es auf Stufe 50. Es beherrscht die Fähigkeit "Läutersalz", die es immun gegen Statusveränderungen macht und Geist-Attacken nur halb so viel Schaden verursachen lässt.

Zudem beherrscht es die Attacken Pökelsalz, Genesung, Rundumschutz und Schutzschild und trägt das Item "Überreste", wodurch es im Kampf jede Runde ein klein wenig geheilt wird. Außerdem kommt es mit dem Tera-Typen "Gift".

Alle weiteren aktuellen Geheimgeschenk-Codes findet ihr hier in der Übersicht:

So löst ihr Codes via Geheimgeschenk ein

Dabei müsst ihr in Karmesin und Purpur wie folgt vorgehen:

Menü (X-Knopf) PokéPortal Geheimgeschenk Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen

Brauche ich dafür Switch Online? Nein. Den Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht. Aber eine Internetverbindung muss stehen, sonst könnt ihr das jeweilige Geschenk nicht empfangen.

Neues Update im Anmarsch: Pokémon Karmesin und Purpur hat seit dem Release im November 2022 mit Performance-Problemen und Bugs zu kämpfen. Mit Version 1.2 soll bald ein neuer Patch erscheinen, der zumindest letztere Wehwehchen einzudämmen versucht.

