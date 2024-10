Pokémon Karmesin und Purpur gibt euch ein kostenloses Shiny, aber dafür müsst ihr die größte Herausforderung der Spiele meistern

Ab dem Oktober 2024 gibt's ein schillerndes Meloetta, für das ihr eine Herausforderung meistern müsst.

In Pokémon Karmesin und Purpur kommt ihr durch die Geheimgeschenk-Funktion immer wieder an Pokémon oder Items. Für den Oktober 2024 hat sich The Pokémon Company stattdessen eine Herausforderung überlegt, an deren Ende ein schillerndes Meloetta als Belohnung auf euch wartet.

Dieses Pokémon gibt es via Geheimgeschenk auf Pokémon Home

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Dieses Mal wartet das legendäre Pokémon Meloetta in seiner schillernden Form auf euch. Es befindet sich auf Level 50 und ist die erste Belohnung, die es in dieser Art für die Komplettierung eines Pokédexes gibt. Weitere sollen in Zukunft noch folgen.

Um das Shiny Meloetta zu ergattern, müsst ihr die drei Pokédexe der Spiele Karmesin und Purpur auf Pokémon Home komplettieren. Das beinhaltet jeweils den Pokédex des Hauptspiels sowie der beiden Regionen aus den Teilen Die Türkisgrüne Maske und Die Indigoblaue Scheibe des DLCs Der Schatz von Zone Null.

Bis wann habe ich Zeit, die Pokédexe zu komplettieren? Im Angesicht dieser Mammutaufgabe lässt euch The Pokémon Company Zeit, weswegen kein Enddatum angegeben ist.

Die komplette Liste mit den restlichen Geheimgeschenken findet ihr auf unserer Übersicht auf GamePro:

Alle wichtigen Infos zum schillernden Meloetta im Überblick

So sieht das Meloetta in der Mobile-Version von Pokémon Home aus.

Level: 50

50 Getragenes Item: Keines

Keines Attacken: Urgesang, Widerhall, Psystrahl, Gesang

Urgesang, Widerhall, Psystrahl, Gesang Typ: Normal / Psycho (Gesangsform) – Normal / Kampf (Tanzform)

Normal / Psycho (Gesangsform) – Normal / Kampf (Tanzform) Wesen: Mäßig

Mäßig Fähigkeit: Edelmut

So löst ihr das Shiny Meloetta als Geheimgeschenk in Pokémon Home ein

Um das schillernde Meloetta als Belohnung für die Komplettierung der drei Pokédexe von Pokémon Karmesin und Purpur zu bekommen, müsst ihr die folgenden Schritte erledigen:

Sammelt alle Pokédex-Einträge für Pokémon Karmesin und Purpur sowie der DLCs. Transferiert eure Pokémon vom Spiel zu Pokémon Home auf eurer Nintendo Switch. Ladet die Pokémon-Home-App für iOS oder Android runter (die Geheimgeschenk-Funktion gibt es nur in der App). Verbindet die Pokémon-Home-App mit eurem Nintendo-Account, den ihr für Pokémon Home auf der Switch verwendet. Verwendet die Geheimgeschenk-Funktion auf eurem mobilen Gerät, um Shiny Meloetta zu erhalten.

Benötige ich ein Switch-Online-Abo oder die kostenpflichtige Version von Pokémon Home?

Um an Geheimgeschenke zu kommen, benötigt ihr das Nintendo Switch Online Erweiterungspaket nicht. Ebenso gibt es eine kostenlose Variante von Pokémon Home. Der Lagerungs-Prozess dürfte damit jedoch etwas länger dauern, da jeweils nur 30 Pokémon gleichzeitig gelagert werden können.