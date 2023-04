Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt ein Pokémon via Code - und ihr habt nur 4 Tage Zeit

Aktuell bekommt ihr in Pokémon Karmesin/Purpur ein Delfinator geschenkt.

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr euch aktuell wieder ein Gratis-Pokémon via Geschenkcode sichern: Das Wasser-Pokémon Delfinator. Das besondere daran: Normalerweise könnt ihr dieses Pokémon ausschließlich erhalten, wenn ihr im Koop spielt, ihr braucht dann also Nintendo Switch Online oder einen Freund oder eine Freundin, mit denen ihr lokal zusammen spielen könnt. Allerdings müsst ihr euch ranhalten, denn die Aktion geht nur noch wenige Tage lang.

Die wichtigsten Infos zum Geschenk-Code:

Pokémon : Delfinator

: Delfinator Level : 50

: 50 Geschenk-Code: 0C1C V1CT 0RGA V1N

0C1C V1CT 0RGA V1N Bis wann ist der Code gültig? Bis zum 18. April um 01:59 Uhr deutscher Zeit

Das macht Delfinator so besonders: Normalerweise könnt ihr Delfinators Vorstufe Normifin nur dann entwickeln, wenn es im Koop mindestens Stufe 38 erreicht, ihr braucht also einen Partner oder eine Partnerin zum Spielen.

Außerdem gehört Delfinator zu den stärksten Wasser-Pokémon überhaupt. Wird es nämlich im Kampf ausgewechselt, verwandelt es sich in seine spezielle Heldenform, die seine Werte extrem steigert.

Damit erhält es nicht nur den höchsten Angriffswert aller Wasser-Pokémon, sondern kann mit einem Gesamt-Statuswert von 650 auch mit so manch einem legendären Pokémon mithalten.

Eine Übersicht aller aktuell gültigen Geschenk-Codes für Pokémon Karmesin/Purpur bekommt ihr hier:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick von Annika Bavendiek

So sichert ihr euch Delfinator

Um den Geschenkcode für Delfinator einzugeben, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet das Hauptmenü mit der X-Taste

Wählt das Poké-Portal

Klickt auf Geheimgeschenk

Wählt Per Seriencode/Passwort empfangen aus

Gebt den Geschenkcode 0C1CV1CT0RGAV1N ein

Delfinator wird dann automatisch in eure Pokémon-Boxen geschickt. Den Abo-Service Nintendo Switch Online benötigt ihr übrigens nicht, um Geheimgeschenke zu empfangen. Allerdings muss eure Switch natürlich trotzdem mit dem Internet verbunden sein, um Daten empfangen zu können.

