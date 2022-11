Pokémon Karmesin/Purpur: Exploit lässt euch Shinys gerade ganz leicht vervielfältigen

Wenn ein neues Pokémon-Spiel erscheint, dauert es auch nicht lange, bis die ersten Spieler*innen sich auf die Shiny-Jagd begeben. Fans haben jetzt für Karmesin und Purpur sogar einen Exploit entdeckt, mit dem ihr Shinys beliebig oft fangen könnt. Ihr solltet aber lieber schnell sein.

An der richtigen Stelle speichern

So geht's: Um den von YouTuber Austin John Plays erklärten Exploit zu nutzen, müsst ihr euch zunächst einmal in die Nähe eines Ortes begeben, den ihr ohne Ladescreen betreten könnt, etwa die Stadt Bolardin. Dann wird es etwas schwieriger, denn jetzt müsst ihr dort in der Nähe ein Shiny Pokémon finden, dass ihr dann durch den Trick immer und immer wieder fangen könnt.

Habt ihr ein Shiny gesichtet, müsst ihr es jetzt nur ganz normal fangen. Wenn euch das gelungen ist, lauft zum nahe gelegenen Ort und speichert euer Spiel, wenn euch der Ortsname angezeigt wurde. Als nächstes beendet ihr das Spiel und startet es wieder. Lauft ihr jetzt zurück zu der Stelle, an dem ihr das Shiny gefangen habt, sollte es jetzt wieder genau dort zu finden sein und ihr könnt es erneut fangen.

Im Video seht ihr all das nochmal in Bewegtbild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es scheint so, als könntet ihr dieses Prozedere aktuell beliebig oft wiederholen und euer gesamtes Team so mit Shinys füllen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr nicht in der Wildnis speichert, sondern den Ort betretet und erst dort euer Spiel sichert. So scheint das Spiel nämlich nach dem Neustart noch einmal die selben Pokémon in eure Welt zu werfen.

Dass dieser Trick überhaupt funktioniert liegt wohl daran, dass das Spiel nur neue wilde Pokémon lädt, wenn ihr einen Ort mit Ladebildschirm verlasst. Da ihr hier aber vorher speichert, behält das Spiel das Shiny immer noch im Speicher, obwohl ihr es vorher schon gefangen habt.

Hier gibt's noch mehr zum Shiny-Hunting in Karmesin und Purpur:

Lieber schnell sein

Wenn ihr auf Jagd nach den funkelnden Monsterchen gehen wollt, solltet ihr euch aber beeilen, denn es ist sehr gut möglich, dass der Exploit bereits mit dem nächsten Patch gefixed wird. Die so gefangenen Pokémon können ja schließlich auch getauscht werden und wären wohl recht schnell nicht mehr ganz so selten, wie sie es eigentlich sein sollten.

Pokémon Karmesin & Purpur ist am 18. November exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. In unserem Test dazu erfahrt ihr alles, was ihr zu den beiden neuen Editionen und der neunten Pokémon-Generation wissen müsst.

Also, wie sieht's aus, werdet ihr den Exploit noch ausnutzen und euer Team mit Shinys füllen?