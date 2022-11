Pokémon Karmesin und Purpur sind noch gar nicht lange draußen, da gibt es schon den ersten Trick, um schneller an Shinys zu kommen. Der funktioniert wirklich sehr einfach, erhöht eure Chancen auf schillernde Pokémon stark und klappt nicht nur im Endgame. Ihr könnt ihn auch schon sehr früh einsetzen, um euch die seltenen Taschenmonster zu schnappen.

Pokémon Karmesin und Purpur-Fans haben schon einen Shiny-Exploit entdeckt, so funktioniert er

Die Methode ist einfach: Zunächst müsst ihr euch einen Massen-Auflauf aka Mass Outbreak auf der Karte suchen und euch zu dieser Stelle begeben. Dann erledigt ihr sechzig Pokémon desselben Typs hintereinander. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Shiny Pokémon erscheint, und zwar auf 1/1365 (im Vergleich zu den normalen 1/4096).

Dann schlagt ihr ein Lager auf, um zu picknicken. Das sorgt dafür, dass die in der Gegend vorhandenen Pokémon verschwinden. Packt ihr euer Picknick wieder zusammen, spawnen sie neu. Dann schaut ihr euch um, ob schon ein schillerndes Pokémon dabei ist. Falls nicht, wiederholt ihr den Vorgang mit dem Picknick-Auf- und Abbau, bis eine Shiny-Variante auftaucht.

TLDR:

Sucht euch einen Massen-Auflauf.

Erledigt 60 Pokémon im Auto-Kampf.

Baut euer Picknick auf.

Baut es wieder ab.

Schaut nach, ob schon ein Shiny da ist

Falls ja: Freut euch!

Falls nicht: Holt nochmal euer Picknick raus und wiederholt die Prozedur.

Das sollte einigermaßen schnell klappen, weil ihr nicht nur die Chance auf Shinys erhöht habt, sondern gleichzeitig auch immer massenhaft neue Pokémon auf einmal spawnen lassen könnt. So erspart ihr euch viel Rennerei und Herumirren beziehungsweise die Suche nach bestimmten Pokémon.

Diese Art und Weise funktioniert komplett ohne den Einsatz von Hilfsmitteln wie Sandwiches oder Schillerpins aka Shiny Charms. Selbstverständlich lassen sich durch deren Zuhilfenahme die Chancen aber noch einmal erhöhen (auf bis zu 1/512), was die Methode natürlich noch besser und schneller macht.

Bleibt nur das Problem mit den Tönen, die die Shiny-Jagd vor allem für farbenblinde Pokémon-Trainer erschweren [LINK!].

Hier könnt ihr die einzelnen Schritte im Video sehen:

Sehr viel mehr Details zum Fangen von Shinys und wie ihr es sonst noch versuchen könnt, lest ihr hier nach:

Pokémon Karmesin und Purpur ist am 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Wie sich die beiden Editionen der neunten Generation voneinander unterscheiden und welche exklusiven Pokémon es jeweils gibt, lest ihr in diesem GamePro-Special.

Jetzt seid ihr als GamePro-Community gefragt: Was sagt ihr zum Shiny Hunting in Pokémon Karmesin und Purpur? Schreibt es uns in die Kommentare!