Pokémon Karmesin/Purpur führt nützliches neues Shiny-Feature ein, birgt aber auch eine Gefahr

Shinys sind in Pokémon nicht wegzudenken und tauchen natürlich auch in den neuesten Editionen, Karmesin und Purpur, auf. Nach unserer Anspielsession und mehreren internationalen Hands-on-Berichten wissen wir nun etwas mehr über die extrem seltenen schillernden Taschenmonster. Wir fassen alle Neuigkeiten für euch zusammen, darunter ein cooles Feature – und eines, das Shiny-Huntern aktuell Sorgen bereitet.

Sandwich futtern für größere Shiny-Chance

Zunächst zwei gute Nachrichten, die erste: Die Seite Serebii bestätigt, dass Shinys in Karmesin und Purpur direkt in der Open World sichtbar sind. Wir müssen also nicht erst unnötig einen Kampf starten, um erkennen zu können, ob es sich bei dem Monster um eine schillernde, also farblich unterschiedliche Variante, handelt oder nicht. So sparen wir Zeit und müssen lediglich durch die offene Spielwelt laufen und auf die Farben von frei herumlaufenden Pokémon achten.

Die zweite gute Nachricht: Wir können unsere Chance auf Shiny-Pokémon in einem einfachen Minispiel erhöhen, nämlich indem wir Sandwiches zubereiten.

Sandwiches sind in etwa vergleichbar mit den Currys aus Schwert und Schild. Um ein belegtes Brot zuzubereiten, müssen wir an einer beliebigen Stelle in der Open World ein Picknick starten und ein kleines Minispiel absolvieren, in dem wir die jeweiligen Zutaten möglichst ansehnlich auf dem Brot platzieren. Sandwiches boosten eine Reihe von Stats, darunter auch die Chance auf Shinys. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie groß der Boost genau ausfällt.

Das ist die neue Gefahr bei der Shiny-Jagd

Eine neue Gefahr für Shiny-Hunter verbirgt sich hingegen in den neuen Auto-Kämpfen. Über "Pokémon losschicken" könnt ihr einen Begleiter aus dem Pokéball lassen, der in der offenen Spielwelt Gegenstände für euch einsammelt, aber auch eigenständig Pokémon bekämpft.

Wie Centro Leaks schreibt, unterscheidet das Spiel dabei nicht, ob es sich bei den wilden Pokémon um die normale oder schillernde Variante handelt, sprich: Euer losgeschicktes Pokémon könnte bei aktivem Auto-Kampf herumlaufende Shinys einfach besiegen, und zwar ohne Warnung.

Viele Spieler*innen schreiben deshalb in den Kommentaren unter dem Tweet von Centro Leaks, dass sie das Auto Kampf-Feature nicht zu nutzen werden. Mehr dazu wissen wir natürlich aber erst, wenn wir das Spiel am 18. November in den Händen halten.

Im unteren Video könnt ihr euch übrigens unser Fazit nach 1,5 Stunden Hands-on ansehen:

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch. Inwieweit sich die beiden Editionen der neunten Generation voneinander unterscheiden und welche exklusiven Pokémon es jeweils gibt, lest ihr in diesem GamePro-Special.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sagt ihr zu Shiny Hunting in Pokémon Karmesin und Purpur? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!