Pokémon Karmesin/Purpur: So erhöht ihr die Shiny-Chance mit Sandwiches

Die neu eingeführten Sandwiches in Pokémon Karmesin & Purpur können euch dabei unterstützen, möglichst schnell an Shinys heranzukommen. Hier lest ihr, welche Zutaten ihr für die richtigen Sandwiches braucht.