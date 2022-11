Wie in den Vorgängern, verfügen eure Pokémon in Karmesin und Purpur nicht nur über ein generelles Level, das deren Kampfkraft bestimmt, sondern auch über ein Freundschaftslevel. Letzteres solltet ihr nicht vernachlässigen, denn es ist durchaus vorteilhaft, euch möglichst gut mit euren Monsterchen anzufreunden.

Freundschaft erhöhen - was bringt das?

Manche Pokémon entwickeln sich nur bei hoher Freundschaft weiter. Dazu zählt unter anderem Pichu, die Vorentwicklung von Pikachu

Viel wichtiger aber noch: Je höher das Freundschaftslevel eurer Pokémon ist, desto mehr Erfahrungspunkte (EXP) bekommen sie nach einem gewonnenen Kampf. Wer schnell leveln will, sollte also auch die Freundschaft steigern.

Effizient Freundschaft steigern dank Picknick

Mit der Picknick-Mechanik führt Karmesin/Purpur eine neue Art und Weise ein, wie ihr die Freundschaft zu euren Pokémon schnell steigern könnt:

Drückt im Spiel die X-Taste und geht auf "Picknick". Beachtet dabei: Ihr könnt nur auf gerader Fläche in der Open World euren Picknick-Tisch aufbauen, zudem sollten sich keine NPCs in eurer Nähe befinden.

redet mit eurem Pokémon, dessen Freundschaftslevel ihr steigern wollt.

wascht es, indem ihr euch vor das Monster stellt und dann die X-Taste drückt. Absolviert danach ein simples Wasch-Minispiel.

Wenn ihr ZR drückt, könnt ihr außerdem einen Ball werfen, mit dem eure Pokémon spielen.

All das steigert das Freundschaftslevel eurer Monsterchen. Versucht also, regelmäßig ein Picknick zu veranstalten.

Ihr steigert die Freundschaft ebenfalls, indem ihr:

das Pokémon, mit dem ihr euch besser anfreunden wollt, im Team behaltet und regelmäßig mit ihm kämpft.

das gewünschte Pokémon in der Open World aus seinem Pokéball lasst, es zum Spazieren mitnehmt und Autokämpfe mit ihm ausführt.

Freundschaft steigern mit dem Item Sanftglocke

Die Sanftglocke ist ein bekanntes Item aus der Pokémon-Reihe, das es auch in den neuesten Ableger geschafft hat. Das Item könnt ihr schon früh im Spiel bekommen. Es wird einem Pokémon zum Tragen gegeben und steigert mit der Zeit das Freundschaftslevel.

Fundort der Sanftglocke: Begebt euch nach Mesalona City, die große Stadt, in der ihr zu Beginn auch der Akademie beitretet. Sucht hier den Laden "BotoBeutel" auf (nordöstlich vom Stadteingang). Im besagten Geschäft könnt ihr die Sanftglocke unter der Kategorie "Andere Items" für 5000 Pokédollar kaufen.

Freundschaftslevel herausfinden

Das Freundschaftslevel ist unsichtbar und kann nicht im Menü eingesehen werden. Allerdings gibt es in Karmesin und Purpur einen NPC, der euch verrät, wie eng ihr zu euren Poké-Begleitern steht.

Dieser Charakter befindet sich auf dem Hauptplatz der Stadt Garrafosa City (westliche Zone), in der ihr auch in der Wasser-Arena antretet. Haltet auf besagtem Platz nach einem weiblichen NPC mit braunen Haaren Ausschau, der ein gelbes Top und grüne Shorts trägt. Daneben steht ein Marill. Sprecht ihr die Figur an, gibt sie euch einen Hinweis darauf, wie eng ihr mit euren Pokémon befreundet seid.

Pokémon Karmesin und Purpur ist seit dem 18. November 2022 für Nintendo Switch erhältlich. Hier erklären wir euch, warum ihr euch den Day One-Patch für Karmesin und Purpur herunterladen solltet.