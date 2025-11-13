Glurak und Pikachu für je unter 10€? Diese Sets einer LEGO-Alternative sind bei MediaMarkt aktuell richtig günstig!

Die beiden Figuren sind meiner Meinung nach ein absolutes Must-have für Fans der Pokémon-Spiele!

Wenn etwas meine Kindheit geprägt hat, dann wahrscheinlich die vielen Meisterwerke rund um Pokémon! Egal ob spannende Nintendo Spiele, fesselnde Serien oder atemberaubende Filme – ich hab es einfach geliebt! Umso mehr freut es mich, dass zwei der beliebtesten Pokémon nicht nur eigene Klemmbaustein-Sets bekommen haben, sondern auch aktuell bei MediaMarkt richtig günstig sind! Hier könnt ihr euch nämlich Glurak oder Pikachu (oder auch einfach beide!) für unter 10€ sichern!

Nostalgie pur: Die Lieblingsfiguren aus eurer Kindheit!

Erinnert ihr euch noch daran, als ihr zum ersten Mal ein wildes Taubsi gefangen habt? Oder wie schwer euch die Wahl eures ersten Starter-Pokémon gefallen ist? Ich hab es wie einen Film vor meinen Augen, als ich Pokémon Diamant damals für den Nintendo DS bekommen hab und einfach hin und weg war, von diesem fantastischen Videospiel!

Eine Welt voller Abenteuer, Arena-Kämpfe und der schlichten Gewissheit: Glurak ist einfach der aller Coolste! Wenn ihr die kleinen Kreaturen genauso geliebt habt (oder es sogar noch immer tut), habt ihr jetzt die perfekte Chance, um dieses Gefühl noch einmal neu aufleben zulassen!

Ich liebe einfach die beweglichen Flügel, die Glurak noch cooler machen!

Feuer frei für Glurak im Mini-Format!

Das MEGA Glurak-Set ist mit rund 222 Teilen das größere der beiden Modelle – und genau das Richtige für alle unter euch, die wie ich schon immer den Feuerstarter gewählt haben! Denn das coole Glurak-Modell kommt mit beweglichen Flügeln, die sich ausbreiten lassen und einem feurigen Schweif. Ihr könnt es sogar so aussehen lassen, als würde die Figur Feuer speien!

Die Figur ist etwa 20cm groß und ist somit perfekt für euren Schreibtisch, euer Bücherregal oder für einen kleinen Platz in eurer Vitrine! Ich muss sagen, dass ich 30€ normalerweise etwas teuer finde, für so ein Klemmbaustein-Set dieser Größe. Da es aber aktuell für unter 10€ im Angebot ist, werde ich vielleicht endlich zuschlagen!

Pikachu – so elektrisierend wie eh und je!

Das Modell des gelben Lieblings Pikachu ist zwar mit rund 211 Teilen etwas kleiner, aber dafür nicht weniger charmant! Auch diese Figur ist beweglich, die Wangen glühen in typischem Rot und versprühen Funken in alle Richtungen! Das Pikachu ist etwa 26cm groß und findet damit wirklich überall ein Plätzchen!

Für unter 10€ ist das Pikachu Klemmbaustein-Set einfach unwiderstehlich günstig!