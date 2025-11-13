  • Anzeige

MediaMarkt Black Friday 2025: Hunderte Angebote jetzt schon gestartet – Das sind die 10 besten Gaming-Deals!

MediaMarkt hat gerade hunderte Black Friday-Angebote gestartet, darunter Gaming-Deals von Konsolen bis hin zu Spielen für PS5, Switch und Switch 2. Hier findet ihr die Highlights!

13.11.2025


Schon zwei Wochen vor dem Black Friday hat MediaMarkt viele der Angebote gestartet. Schon zwei Wochen vor dem Black Friday hat MediaMarkt viele der Angebote gestartet.

Offiziell findet der Black Friday 2025 erst am 28. November statt, aber MediaMarkt pfeift darauf und hat jetzt schon den großen Black Week Sale gestartet: Über zwei Wochen lang könnt ihr unzählige Black Friday-Angebote aus den verschiedensten Kategorien abstauben, vom 4K-Fernseher bis zur PS5-Konsole. Da die besten Deals schon lange vor dem Ende des Sales ausverkauft sein könnten, solltet ihr jedoch besser schnell zuschlagen. Hier geht's zur Übersicht:

MediaMarkt Black Friday 2025: Jetzt hunderte Angebote abstauben!

Traditionell enthält der Black Week Sale bei MediaMarkt bereits einen großen Teil der Black Friday-Angebote des Händlers, am eigentlichen Black Friday kommen dann aber noch viele neue Deals dazu. Wir erwarten, dass es auch in diesem Jahr so abläuft. Bereits im Black Week Sale reduzierte Produkte werden übrigens meist nicht noch günstiger. Es kann aber Ausnahmen geben, etwa wenn MediaMarkt Angebote der Konkurrenz unterbieten will.

MediaMarkt Black Week Sale: Das sind die 10 besten Gaming-Angebote!

Video starten 14:38 EA Sports FC 26 im Test

Für all diejenigen unter euch, die keine Lust haben, sich selbst durch die Deals zu wühlen, haben wir hier einige Highlights aus dem Gaming-Bereich herausgesucht. Bei der Hardware findet ihr vor allem bei der PS5 Slim-Konsole und beim Meta Quest 3S VR-Headset starke Rabatte, unter den Spielen gehören mit EA Sports FC 26 und Pokémon-Legenden: Z-A zwei der größten Bestseller 2025 zu den Top-Angeboten:

Die breite Masse der Spiel und Konsolen-Hardware bei MediaMarkt ist aktuell jedoch noch nicht reduziert. Wir nehmen deshalb an, dass spätestens zum richtigen Black Friday am 28. November noch viele weitere Gaming-Angebote folgen werden. Diese werdet ihr ebenfalls hier auf der Übersichtsseite des Black Week Sales finden:

MediaMarkt Black Friday 2025: alle Angebote im Überblick!

In den kommenden Tagen und Wochen werden wir euch natürlich weiterhin über die besten Black-Friday-Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden halten. Ihr findet sie auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier:

