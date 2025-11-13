Meta Quest 3S im Black-Friday-Angebot: Jetzt könnt ihr die VR-Brille zum besten Preis aller Zeiten abstauben!

Jetzt könnt ihr mit der Meta Quest 3S zum Bestpreis in die virtuelle Realität einsteigen!

Wenn ihr euch endlich auch eine VR-Brille zulegen oder auf ein neues Modell umsteigen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür: Die Meta Quest 3S könnt ihr jetzt im Black Week Sale bei MediaMarkt so günstig wie noch nie zuvor abstauben. Ihr bekommt über 100€ Rabatt auf das VR-Headset, das ohnehin schon ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Hier findet ihr das Top-Angebot:

Es ist unwahrscheinlich, dass die Meta Quest 3S im Laufe der Black Friday Sales noch günstiger wird. Deshalb empfehlen wir euch, besser schnell zuzuschlagen, bevor das Angebot ausverkauft ist. Mit dem Black Week Sale hat MediaMarkt gerade übrigens bereits hunderte weitere Black-Friday-Angebote gestartet. Hier geht's zur Übersicht:

Eigenständige VR-Brille zum fantastischen Preis: Das bietet die Meta Quest 3S

Die Meta Quest 3S VR-Brille funktioniert ganz ohne Kabel und liefert euch so völlige Bewegungsfreiheit.

Wie alle Versionen der Meta Quest ist auch die Meta Quest 3S eine vollkommen eigenständige VR-Brille, mit der ihr kein externes Gerät wie einen PC oder eine Konsole braucht, um VR-Spiele spielen zu können. Die Spiele aus dem hauseigenen Shop laufen direkt auf dem integrierten Prozessor. Da auch die Kameras zum Erfassen eurer Bewegungen im Raum integriert sind, könnt ihr die Meta Quest 3 völlig kabellos und mobil verwenden.

Alternativ lässt sich die Meta Quest 3S jedoch auch per Kabel oder WLAN (aber nur mit gutem Router!) mit einem PC verbinden, um dann beispielsweise VR-Spiele auf Steam zu spielen, die direkt auf dem VR-Headset nicht verfügbar sind. Dazu gehört etwa der Steam-Exklusivhit Half-Life Alyx, der problemlos mit der Meta Quest 3S und den mitgelieferten Motion Controllern funktioniert.

Die Meta Quest 3S setzt noch auf die Fresnel-Linsen, die schon bei der Quest 2 zum Einsatz kamen.

Die Meta Quest 3S ist übrigens genauso leistungsstark wie die teurere Quest 3: Beide VR-Brillen verwenden den gleichen Prozessor, weshalb eure Spiele auf beiden gleich gut laufen. Der größte Unterschied sind neben der Speichergröße die Linsen: Während die Quest 3S noch auf die Fresnel-Linsen setzt, die schon bei der Quest 2 zum Einsatz kamen, verwendet die Quest 3 neue Pancake-Linsen, die an den Rändern für ein schärferes Bild sorgen.

Wenn ihr das absolute Optimum an Bildqualität wollt, ist die Meta Quest 3 also die bessere Wahl. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Meta Quest 3S jedoch unschlagbar, vor allem natürlich mit dem aktuellen Rabatt im Black-Friday-Angebot: