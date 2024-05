Pokémon-Fan baut Nintendo DS im Stil von einer der bekanntesten Pokémon-Karten aller Zeiten - Mew bekommt endlich den Handheld, den es verdient

Na, kennt ihr noch die Pokemon-Karte, auf der dieses Design basiert? (Bild: Reddit / MaSaKee)

Dank des Internets kommen wir regelmäßig in den Genuss davon, was begabte Bastler*innen mit Konsolen und Handhelds alles anstellen können. Viele widmen die Geräte ihren Lieblingsspielen und verleihen einem Massenprodukt auf diese Art eine einzigartige Note. Heute wird nicht direkt ein Spiel, sondern eine besondere Pokémon-Karte mit dem Namen “Urzeitliches Mew“ in den Mittelpunkt gestellt.

So sieht die Nintendo DS-Mod im Design des urzeitlichen Mews aus

Heute möchten wir die Nintendo-DS-Modifikation “DMG104“ von Reddit-User*in “MaSaKee“ mit euch teilen:

“MaSaKee“ schreibt dazu, dass es sich gut angefühlt habe, das Gerät zu bauen – und außerdem habe es laut eignen Angaben nur acht bis zehn Stunden gedauert!

Der “DMG104“ ist zwar eine DS-Mod, besitzt jedoch das Design des originalen Game Boys als Hommage an die Spiele Pokémon Rote und Blaue Edition, aus denen Mew stammt. Hinten am Gerät sind zahlreiche farbige Kügelchen, die sich mit einem Schalter an der Seite ein- und ausschalten lassen.

Die Klappe mit dem urzeitlichen Mew ist holografisch und stammt ursprünglich von einem GBA SP. User*in “blorgio69“ bemerkt, dass der untere und obere Bildschirm im Vergleich zu einem gewöhnlichen Nintendo DS vertauscht sind und stellt die berechtigte Frage, wie sich Games mit intensiver Touch-Steuerung spielen lassen würden. “MaSaKee“ sieht kein Problem darin und verweist auf den eingebauten Stylus-Stift.

Das ist übrigens nicht die erste Kreation von “MaSaKee“, über die wir berichten. Neulich durften wir einen Game Boy Advance bestaunen, den “MaSaKee“ in einen Nintendo-64-Controller eingebaut hatte:

Dazu hat es im Reddit-Thread zur DS-Mod ein kleines Update gegeben: Der GBA im N64-Controller hat sich innerhalb von drei Minuten nach dem Erstellen des Threads verkauft. Nun sei “MaSaKee“ bereits am fünften Controller dran.

Natürlich ist auch das nächste Pokémon-Spiel bereits in Arbeit:

Wie beim gemoddeten N64-Controller bekommt “MaSaKee“ mehrere Kaufanfragen für das Gerät. An der Stelle müssen wir die Interessierten unter euch enttäuschen: In einem Kommentar erfahren wir von “MaSaKee“, dass bereits alle drei Modelle mit diesem Design verkauft wurden.

Wir sind schon gespannt auf zukünftige Bastlereien des Redditors und freuen uns darauf, was das Internet als Nächstes bereithält.

