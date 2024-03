Pokémon: Habt ihr gewusst, woher der Name der Nuzlocke-Challenge stammt? Er hat mit einer Kult-Serie zu tun

Nuzlocke ist ein wirklich ungewöhnlicher Name für eine Challenge. Wir erklären euch, aus welchem inoffiziellen Crossover er kommt.

Nuzlocke ist die Challenge für alle Pokémon-Fans, die in den bekannten Spielen eine neue Herausforderung suchen. Vereinfacht gesagt, ist es ein freiwilliger "Permadeath"-Modus: Also alle Taschenmonster, die einmal kampfunfähig sind, dürfen nicht wieder eingesetzt werden.

Zudem müssen Spieler*innen zwangsweise die erste Kreatur fangen, die ihnen auf einer neuen Route begegnet. Das Prinzip ist simpel, der Name mutet allerdings merkwürdig an. Wir erklären, was dahintersteckt.

Das hat Nuzlocke mit der Serie Lost zu tun

Der Name "Nuzlocke" [auf Deutsch ausgesprochen etwa: "Nasslock"] basiert ursprünglich auf einem Webcomic, in dem ein Pokémon-Fan von seinem Challenge-Abenteuer erzählte. In dieser Bildergeschichte kam auch ein ganz spezielles Blanas Pokémon vor; nämlich eines mit dem Gesicht von John Locke aus Lost.

Was hat es mit diesem Charakter auf sich? Lost handelt von einer Gruppe Personen, die mit einem Flugzeug auf einer einsamen Insel abgestürzt sind und dort nicht nur um ihr Überleben kämpfen, sondern auf viele mysteriöse Geheimnisse stoßen.

Eine der Hauptfiguren ist John Locke, der sich selbst gerne zum Anführer ernennen will und glaubt, eine besondere Verbindung zu dem Eiland zu haben. Das Blana mit seinem Gesicht ist Hommage und Meme zugleich und bringt typische Sätze an, wie: "Ich denke, das alles geschieht aus einem Grund."

In diesem YouTube-Short könnt ihr euch anschauen, wie das aussieht:

Und warum jetzt Nuz-Locke? Ganz einfach: Blanas heißt auf Englisch Nuzleaf und Nuzlocke ist folglich eine Kombination aus beiden Namen. Andere Personen, die durch den Comic auf den Geschmack gekommen waren, übernahmen ihn einfach als Bezeichnung dafür – und diese hat sich letztendlich durchgesetzt.

Das eingebundene Video stellt zudem die Verbindung zu Tom Hanks her, aber die besteht wirklich nur sehr indirekt. Sein Film Cast Away war nämlich eine der Inspirationen für die Serie Lost. In der Serie selbst hat er nicht mitgespielt. John Locke wird dagegen von Terry O'Quinn verkörpert.

Das alles steckt in der Nuzlocke-Challenge

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch selbst der Herausforderung zu stellen, müsst ihr wissen, dass es zahlreiche Variationen gibt. Ihr findet sie im PokeWiki. Ganz fix sind nur diese drei Regeln:

"Encounter": Fangt nur das erste Pokémon, das euch in einem Gebiet oder auf einer Route begegnet.

Fangt nur das erste Pokémon, das euch in einem Gebiet oder auf einer Route begegnet. Permadeath: Ist ein Pokémon besiegt, muss es für immer in die Box und die Attacke 'Vitalsegen' ist tabu!

Ist ein Pokémon besiegt, muss es für immer in die Box und die Attacke 'Vitalsegen' ist tabu! Namen: Gebt euren Pokémon individuelle Namen, damit der Tod tragischer ist.

Darüber hinaus gibt es aber noch jede Menge Zusatz-Optionen, um die Challenge noch spannender und eventuell sogar noch fordernder zu gestalten. Beispielsweise verzichten manche Fans auf Heil-Items, andere gönnen sich lieber ein paar Ausnahmen, damit es zumindest ein bisschen leichter wird.

Habt ihr die Challenge schon mal ausprobiert und euch gefragt, was es mit dem Namen auf sich hat?