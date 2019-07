Welches Pokémon seid ihr? Der offizielle Persönlichkeitstest verrät es euch

Mit Pokémon kann sich jeder identifizieren. Sonntagmorgens sind viele ganz Relaxo. Montagmorgens eher Enton. Und manchmal fühlen wir uns auch einfach nur Woingenau. Aber welches Pokémon entspricht uns am besten? Das können wir jetzt mit dem offiziellen Poké-Persönlichkeitstests des Pokémon Centers herauskriegen.

Auf seiner japanischen Webseite hat das Center einen mehrstufigen Test veröffentlicht, mit dem wir bestimmen können, welche der Taschenmonster uns repräsentieren. Damit sollen zukünftige Mitarbeiter des Pokémon Centers besser einschätzen können, was für ein Typ sie sind. Und da in der Firma nunmal Pokémon an der Tagesordnung sind, haben sie den Fragebogen auf sie gemünzt.

Wie Enton bist du?

Gut für uns! So bekommen wir einen offiziell abgesegneten Test, der für alle zugänglich ist, die neugierig sind. Allerdings gibt es einen Haken: Der Test ist auf Japanisch.

Aber keine Bange, wir haben eine Übersetzung (via soranews) gefunden, die euch beim Beantworten der Fragen hilft. Wenn ihr die Seite des Pokécenters aufruft und den Test beginnt, könnt ihr bei uns nachlesen, was gefragt wird.

Pro Frage gibt es immer vier Antworten. Oben links ist "ja", oben rechts "nein", unten links ist "eher ja" und unten rechts "eher nein". Die Fragen sind nummeriert, die Übersetzung der einzelnen Fragen findet ihr hier:

1. Beschäftigst du dich gerne mit Daten und Zahlen?

2. Wenn du etwas vorhast, bereitest du dich besonders ausführlich und früh darauf vor?

3. Nerven dich Menschen mit einer übermäßig entspannten Lebenseinstellung?

4. Denkst du gerne ganz genau über Sachen oder Themen nach?

5. Handelst du lieber, anstatt vorher lange darüber nachzudenken?

6. Wenn du über etwas sprichst, beginnst du mit deinen eigenen Schlussfolgerungen?

7. Sagen andere über dich, dass du kalt und unfreundlich wirkst?

8. Hasst du es, sinnlose, ineffektive Dinge zu tun?

9. Bist du eher passiv?

10. Würdest du alles geben, wenn es anderen helfen würde?

11. Sagen andere über dich, dass du liebenswürdig oder nett bist?

12. Versuchst du immer mit einzubeziehen, wie die Menschen um dich herum fühlen, bevor du etwas tust?

13. Gehst du von dir aus auf andere Leute zu und unterhältst dich mit ihnen, wenn du sie zum ersten Mal triffst?

14. Bist du oft der Mittelpunkt eines Gesprächs, ohne es zu merken?

15. Sagen andere über dich, dass du fröhlich bist?

16. Zeigen sich deine Gefühle leicht in deinem Gesichtsausdruck?

Nachdem ihr alle 16 Fragen beantwortet habt, kommt ihr zu dem Ergebnisbildschirm, auf dem ihr euer Pokémon und einen passenden Erklärungstext findet. Die Seite, die die Ergebnisse aus dem Japanischen ins Englische übersetzt hat, hat bis jetzt 20 unterschiedliche Resultate erzielt und übersetzt. Die deutsche Übersetzung findet ihr weiter unten.

Wenn ihr ein anderes Monster bekommt, schreibt es uns gern in die Kommentare und wir werden versuchen, es für euch zu übersetzen.

Simsala - Du bist intellektuell und analytisch begabt. Obwohl du intelligent bist, sehen dich andere Leute vielleicht als unauffällig.

- Du bist intellektuell und analytisch begabt. Obwohl du intelligent bist, sehen dich andere Leute vielleicht als unauffällig. Bibor - Du bist unheimlich schnell! Aber ein bisschen mehr Planung bevor du loslegst könnte nicht das schlechteste sein.

- Du bist unheimlich schnell! Aber ein bisschen mehr Planung bevor du loslegst könnte nicht das schlechteste sein. Chaneira - Du hast ein gutes Herz und kannst niemanden im Stich lassen, der ein Problem hat. Jeder fühlt sich besser, nachdem er mit dir geredet hat.

- Du hast ein gutes Herz und kannst niemanden im Stich lassen, der ein Problem hat. Jeder fühlt sich besser, nachdem er mit dir geredet hat. Glurak - Tief in dir lodert die Leidenschaft. Und vielleicht erwartest du von anderen, dass sie ebenfalls so passioniert sind.

- Tief in dir lodert die Leidenschaft. Und vielleicht erwartest du von anderen, dass sie ebenfalls so passioniert sind. Pixie - Du bist liebenswert und wirst geliebt. Wahrscheinlich bist du großartig darin, eine fröhliche Atmosphäre zu erschaffen.

- Du bist liebenswert und wirst geliebt. Wahrscheinlich bist du großartig darin, eine fröhliche Atmosphäre zu erschaffen. Digda - Du bist fest entschlossen, deine Überzeugungen zu verteidigen. Vergiss jedoch nicht, ab und an den Kopf an die Luft zu stecken und zu checken, wie das bei allen anderen ankommt.

- Du bist fest entschlossen, deine Überzeugungen zu verteidigen. Vergiss jedoch nicht, ab und an den Kopf an die Luft zu stecken und zu checken, wie das bei allen anderen ankommt. Ditto - Du bist flexibel und kannst dich an deine Partner anpassen. Verliere jedoch nicht dein Selbstbewusstsein.

- Du bist flexibel und kannst dich an deine Partner anpassen. Verliere jedoch nicht dein Selbstbewusstsein. Dragoran - Du bist meistens freundlich und entspannt. Wenn du jedoch mal wütend wirst, wirst du richtig wütend.

- Du bist meistens freundlich und entspannt. Wenn du jedoch mal wütend wirst, wirst du richtig wütend. Evoli - Du steckst voller Möglichkeiten! Wahrscheinlich blühst du in jedem Umfeld auf.

- Du steckst voller Möglichkeiten! Wahrscheinlich blühst du in jedem Umfeld auf. Lektrobal - Du liebst es, deine explosive Energie zu nutzen. Pass nur auf, dass du dich nicht überhitzt, okay?

Kokowei - In dem richtigen Arbeitsumfeld gibt es keine Grenzen, wie sehr du wachsen kannst. Vielleicht wirst du einem Team also wirklich helfen können.

- In dem richtigen Arbeitsumfeld gibt es keine Grenzen, wie sehr du wachsen kannst. Vielleicht wirst du einem Team also wirklich helfen können. Lapras - Du vereinst Intelligenz und Einfühlsamkeit. Du bist wahrscheinlich sehr gut darin, anderen zu helfen, wenn sie Probleme haben.

- Du vereinst Intelligenz und Einfühlsamkeit. Du bist wahrscheinlich sehr gut darin, anderen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Machomei - Du bist proaktiv und ergebnisorientiert. Aber vergiss nicht, dass nicht jeder mit deinem Tempo mithalten kann.

- Du bist proaktiv und ergebnisorientiert. Aber vergiss nicht, dass nicht jeder mit deinem Tempo mithalten kann. Karpador - Du bist ein Spätzünder, aber das ist okay. Eines Tages wirst zu du etwas großartigem werden.

- Du bist ein Spätzünder, aber das ist okay. Eines Tages wirst zu du etwas großartigem werden. Mauzi - Dir machen die Dinge, für die du eine Leidenschaft hast, wirklich Spaß. Pass nur auf, dass deine unberechenbare Stimmung dir keinen Nachteil beschert.

- Dir machen die Dinge, für die du eine Leidenschaft hast, wirklich Spaß. Pass nur auf, dass deine unberechenbare Stimmung dir keinen Nachteil beschert. Mew - Du bist jeder Aufgabe gewachsen. Es gibt nicht viele Menschen, die so mit Projekten klarkommen wie du.

- Du bist jeder Aufgabe gewachsen. Es gibt nicht viele Menschen, die so mit Projekten klarkommen wie du. Pikachu - Wenn Menschen zusammenkommen, gibst du der Gruppe die elektrisierende Energie. Du wörst wahrscheinlich sehr gut darin, in einem Team zu arbeiten.

- Wenn Menschen zusammenkommen, gibst du der Gruppe die elektrisierende Energie. Du wörst wahrscheinlich sehr gut darin, in einem Team zu arbeiten. Porygon - Du triffst deine Entscheidungen gerne aufgrund von Logik. Aber vielleicht wäre es auch gut, ab und an mal auf deine Gefühle zu hören.

- Du triffst deine Entscheidungen gerne aufgrund von Logik. Aber vielleicht wäre es auch gut, ab und an mal auf deine Gefühle zu hören. Enton - Bemerkst du, wie talentiert du bist? Es könnte dir Kopfschmerzen verursachen, aber denk mal darüber nach.

- Bemerkst du, wie talentiert du bist? Es könnte dir Kopfschmerzen verursachen, aber denk mal darüber nach. Relaxo - Du erledigst Dinge in deinem eigenen Tempo, und das führt manchmal zu Stress. Aber wenn du die Dinge einmal ernst nehmen würdest, könntest du großartig sein.

Falls ihr euch so wie wir alle Ergebnisse durchgelesen habt, werdet ihr bemerken, dass die Ergebnisse meist sehr höflich sind. Nirgendwo steht: "Gratulation, du bist unausstehlich und niemand will mit dir reden." Das könnte daran liegen, dass die Firma niemanden verschrecken will, und dass es (nicht nur in Japan) als sehr unhöflich gilt, Menschen das so ins Gesicht zu sagen.

Da der Test das Verhalten am Arbeitsplatz, in der Uni oder der Schule bestimmen soll, liegt ein großer Fokus auf der Bestimmung der Arbeitsethik. Man könnte also sagen, dass der Test herausfindet, welches Arbeitstier ihr seid.

Und, welches Pokémon passt zu euch?