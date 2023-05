Lvl 100, aber mies: Eines der höchststufigen Pokémon, das ihr in allen Spielen treffen könnt, ist komplett nutzlos

Karpador ist bekannt dafür, alles andere als stark zu sein.

In den Pokémon-Spielen könnt ihr auf einige richtig starke Pokémon nahe an der Level-Obergrenze treffen. Aber das stärkste wilde Pokémon ist kein Pikachu auf Stufe 81 oder 88. Nein, es gibt sogar gleich zwei wilde Pokémon auf Stufe 100, denen ihr in der Gesamtheit aller Pokémonspiele begegnen könnt. Welche das sind und wo ihr sie findet, lest ihr hier.

Es gibt zwei wilde Stufe 100-Pokémon in den Spielen, aber sie sind nicht nur selten, sondern zur Hälfte auch nutzlos

Darum geht's: Selbstverständlich um die Frage, wer der Stärkste ist. In diesem Fall darum, welches wilde Pokémon die höchste Stufe hat.

Dazu die für einige wahrscheinlich überraschende Antwort: Nein, das Pikachu mit Stufe 88 aus Pokémon Goldene Edition Heartgold und Silberne Edition Soulsilver ist nicht das stärkste wilde Pokémon, gegen das ihr in allen Spielen kämpfen könnt.

Es gibt zwei mit Stufe 100: In den Pokémon-Editionen Platin sowie Schwarz und Weiß 2 gibt es tatsächlich einige ganz besonders seltene Pokémon. Die haben es in freier Wildbahn bis auf Level 100 geschafft. Aber die Chancen stehen schlecht, dass ihr ihnen überhaupt begegnet.

Extrem unwahrscheinlich: In dem Resort-Gebiet in der Platin-Version müsst ihr mit der Super-Angelrute angeln und könnt dann ein Pokémon mit Stufe 100 fangen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1:10.000 und damit unter der ursprünglichen Wahrscheinlichkeit, ein Shiny-Pokémon zu entdecken.

Das sind die beiden Pokémon:

Karpador : Das level 100-Karpador gibt es in der Platin-Edition und den Schwarz/Weiß-Sequels. Dort gilt es sogar als der versteckte Herr des Gebiets, über das er herrscht.

: Das level 100-Karpador gibt es in der Platin-Edition und den Schwarz/Weiß-Sequels. Dort gilt es sogar als der versteckte Herr des Gebiets, über das er herrscht. Garados: Das Level 100-Garados kann nur in Pokémon Schwarz 2 und Pokémon Weiß 2 gefangen werden. Auch hier müsst ihr im Natur-Reservat angeln gehen.

Eher witzig als mächtig: Während die Evolution Garados immerhin einigermaßen brauchbar ist, kann Karpador so gut wie gar nichts – auch auf Level 100. Das Pokémon ist vor allem für seine Platscher-Attacke bekannt, die aber keinerlei Schaden verursacht. Dass ausgerechnet dieses Pokémon eines der höchststufigen wilden Pokémon ist, dürfte durchaus Absicht und ein Scherz sein.

Welches war das höchststufige Pokémon, gegen das ihr in einem der Spiele angetreten seid? Was sagt ihr zu Level 100-Karpador?