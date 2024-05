‘10 Jahre gespielt, tausende Spielstunden und ich wusste es nie’ - Pokémon-Fan findet verstecktes KP-Feature in Gen 3 und 4 heraus

Das Feature betrifft die Doppelkämpfe.

Die dritte Pokémon-Generation – Rubin, Saphir und Smaragd – hat schon über 20 Jahre auf dem Buckel, während die vierte Generation – Diamant, Perl und Platin – ebenfalls so langsam auf die große 20 zusteuert. Dennoch kommen die beiden Generationen noch heute bei Spieler*innen gut an, so dass auch nach all der Zeit immer wieder neue Funde gemacht werden.

Quality of Life-Funktion in den Pokémon-Generationen 3 und 4 entdeckt

Heute wollen wir eine Quality-of-Life-Funktion ins Rampenlicht rücken, die euch eine genauere Einsicht in die Doppelkämpfe der dritten und vierten Pokémon-Generation ermöglicht. Wenn ihr in einem Doppelkampf auf die Start-Taste drückt, dann wechselt die KP-Anzeige eures Pokémon von einem Balken in eine numerische Darstellung. Das Ganze sieht wie folgt aus:

Dieses Quality-of-Life-Feature wurde wahrscheinlich implementiert, weil bei der erstmaligen Einführung der Doppelkämpfe in der dritten Generation noch keine optimale Darstellung gefunden werden konnte. Ab der fünften Generation fällt diese Option weg, weil die KP eurer Pokémon direkt unter deren Lebensbalken dargestellt werden.

Die Pokémon-Generationen 3 und 4 sind Fan-Lieblinge

Diese Funktion wurde mindestens schon einmal vor zehn Jahren als auch vor fünf Jahren auf Reddit ins Rampenlicht gerückt. Abermals fünf Jahre später sind nun wir an der Reihe. Die Kommentare unter den Beiträgen zeigen uns außerdem, dass die dritte und vierte Generation nicht nur bei uns in hohem Kurs stehen.

User*in “syafiqadli93“ schreibt unter einem der Beiträge, dass es an der Zeit sei, die Pokémon Platin-Edition zum millionsten Mal durchzuspielen. Als ob es dafür eine Ausrede bräuchte. “Mx_Toniy_4869“ wirft hingegen die Beobachtung ein, dass dies die einzige Möglichkeit sein könnte, die genauen KP der Pokémon von den Begleitertrainer*innen wie Raissa zu sehen.

“Phantom0Light“ ist von der versteckten Option nicht so begeistert. Er oder sie würde lieber die EP-Balken der Pokémon in Doppelkämpfen zu Gesicht bekommen. Es sei sowieso dahingestellt, ob die Funktion das ganze Spielerlebnis verändert. Dennoch freut es uns, wenn Fans in Nostalgie schwelgen und die älteren Pokémon-Editionen wieder mal ins Gespräch kommen.

Wann seid ihr zuletzt in die 3. oder 4. Pokémon-Gen eingetaucht?