Pokémon Presents-Livestream für nächste Woche angekündigt und der Teaser ist sehr mysteriös

Ein neuer Pokémon Presents-Stream findet satt.

Ein Gerücht deutete es in der vergangenen Woche bereits an, nun ist es offiziell: The Pokémon Company hat angekündigt, dass uns schon in wenigen Tagen ein neuer Pokémon Presents-Livestream erwarten wird. Dies ist das erste offizielle Pokémon-Event seit dem 27. Februar 2023 zum Pokémon Day.

Pokémon Presents im August 2023 - Datum und Uhrzeit

Dienstag, 8. August 2023

um 15 Uhr (deutscher Zeit) , entspricht 2 PM UK / 9 AM EST / 6 AM PT

, entspricht 2 PM UK / 9 AM EST / 6 AM PT Länge des Events: 35 Minuten

Zur Ankündigung gibt's übrigens ein mysteriöses Teaser-Video, das ihr euch im unteren Twitter-Post von The Pokémon Company ansehen könnt. Das Netz rätselt bereits fleißig, was der Teaser bedeuten könnte.

Im kurzen Teaser-Video sehen wir das Pokémon Presents-Logo. Nach wenigen Sekunden wird das Bild allerdings schwarz und ein lila Biss-Symbol, das stark an die Animation der Unlicht-Attacke "Knirscher" erinnert, erscheint in der rechten Bildecke. Anschließend wird eine verzerrte lila Version des Pokémon Presents-Logos eingeblendet.

Was das bedeuten könnte? Gute Frage. Womöglich wird ein neues Unlicht- oder Geister-Pokémon angedeutet, das dann während des Livestreams enthüllt werden könnte. Aber hierbei handelt es sich natürlich nur um reine Spekulation.

Mehr Infos zu den DLCs? Wir gehen jedenfalls fest davon aus, dass es auf dem Event weitere Infos zu den kommenden Karmesin- und Purpur-DLCs geben wird. Wir wissen bereits, dass der erste Part des Doppel-DLCs, die Türkisgrüne Maske, im Herbst 2023 erscheinen wird.

Womöglich bekommen wir also ein Release-Datum und einen neuen Trailer spendiert. Part 2 (Die indigoblaue Scheibe) soll dann im Winter aufschlagen. Alle bisherigen Infos zur Doppel-Erweiterung findet ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel.

Was erwartet ihr vom Pokémon Presents-Livestream? Was wünscht ihr euch?