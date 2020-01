Es gibt eine offizielle Pokémon-Region, die noch in keiner Edition war

Fragt man jemanden nach seiner Lieblings-Region aus den Pokémon-Spielen, dann werden viele wahrscheinlich Kanto, Johto oder zumindest ein Gebiet aus den Haupteditionen sagen. Es gibt aber auch eine offizielle Region, die wahrscheinlich nur wenige Spieler kennen.

Was ist die Orre-Region: In den GameCube-Spielen Pokémon Colosseum und Pokémon XD: Der Dunkle Sturm bereisen Spieler die Orre-Region. Diese zeichnet sich vor allem durch eine große Wüstenlandschaft aus und wird in anderen Spielen als ein weit entferntes Land bezeichnet. Der Name leitet sich aus Ore, dem englischen Wort für Eisen, ab und steht im direkten Zusammenhang mit den Städten der Region, die alle auf Mineralien basieren.

Der innerhalb der Pokemon-Community bekannte Twitter-Nutzer Dr. Lava's Lost Pokémon hat jetzt auch einen weiteren Fakt zu der Region aus einem japanischen Interview herausgefunden:

Pokemon Colosseum & Gale of Darkness take place in the desert region of Orre -- a land so desolate, Pokemon have to be imported from outside regions. According to developers, "this urban, dry, mature region is modeled after Phoenix, Arizona in the USA." pic.twitter.com/364xWzjFIm