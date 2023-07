In Pokémon Rot/Blau steckt ein Geheimnis, dass wir erst 27 Jahre später verstehen können

Auch nach 27 Jahren gibt es noch Geheimnisse in Pokémon Rot und Blau zu entdecken.

Um Mew ranken sich seit der ersten Pokémon-Generation zahlreiche Mythen, die schon in den 90er Jahren für regen (und oft falschen) Buschfunk auf den damaligen Schulhöfen sorgten. Lange Zeit glaubten Fans etwa, dass sich das Pokémon unter einem ganz bestimmten Truck in Rot und Blau finden ließe – was kompletter Humbug war. Jetzt hat einer der Erschaffer der Pokémon-Reihe aber ein tatsächliches Easter Egg zu Mew enthüllt, das schon seit 27 Jahren unbemerkt im Spiel steckt.

Pokémon Easter Egg: Mews Entdeckung fällt auf ein ganz spezielles Datum

Die Entdeckung von Mew ist in den Spielen gut dokumentiert. In der roten und blauen Edition könnt ihr nämlich einen Tagebucheintrag finden, laut dem ein Forschertrupp die Existenz des sagenumwobenen Pokémons am 5. Juli eines unbekannten Jahres bestätigen konnte.

An dem Datum selbst ist erst einmal nichts ungewöhnliches. Jetzt hat aber Junichi Masuda, einer der Gründer von Game Freak, ein interessantes Detail auf Twitter geteilt. Unter dem Foto eines Japanischen Studios schrieb er:

Am 5. Juli wurde Pokémon in Japan geboren, wo Game Freak einst lebte.

Fans brauchten natürlich nicht lange, um hier den Zusammenhang herzustellen. Allem Anschein nach hat Game Freak hier klammheimlich den Startschuss der Entwicklung der Reihe im Spiel verewigt – und das passenderweise über den Urahn aller Pokémon: Mew.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch wenn es nur ein kleines Detail ist, ist es doch ein cooler Fakt für alle Fans, die glaubten, dass schon längst alle Geheimnisse der alten Pokémon-Spiele gelüftet sind. Noch ein wenig verblüffender wird das Easter Egg außerdem dadurch, dass Mew laut dem ursprünglichen Plan der Entwickler*innen eigentlich überhaupt nicht im Spiel sein sollte.

Dieses Easter Egg reiht sich wunderbar neben anderen obskuren Details aus den frühesten Spielen der Pokémon-Reihe ein. So haben wir beispielsweise auch erst viele Jahre später erfahren, dass die Original-Designs der Gen 1-Pokémon, wie viele von uns sie aus der Kindheit kennen, überhaupt nicht farbgetreu waren. Oder dass der Liebesball aus Gen 2 genau andersrum funktioniert hat, als es eigentlich vorgesehen war, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.