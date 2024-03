Pokémon-Fan findet Game Boy mit roter Edition bei seinen Eltern wieder und schwärmt von seinem legalen Mew

Das Mew stammt von einem Event in den USA.

Beim Auszug aus dem Haus oder der Wohnung der Eltern nehmen einige Videospiel-Fans nicht ihre gesamten Konsolen und Spiele mit. So geraten die Schätze in Vergessenheit und werden meist Jahre später durch Zufall wieder entdeckt. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte zum im Sand vergrabenen Nintendo DS Lite.

Nun hat eine weitere Person einen glücklichen Fund gemacht und seinen Game Boy Pocket im Haus seiner Eltern wiedergefunden. Auf reddit teilt er, wieso er sich über seinen Spielstand bei Pokémon Rot ganz besonders freut.

Pokémon Rot-Spieler sammelte ein ‚legales‘ Mew

Was ist an dem Spielstand so besonders? Der Spieler freut sich bei seiner roten Edition über das Mew, das er gefangen hat. Es befindet sich auf Level 96 und ist ein Pokémon, das es eigentlich nur über einen Glitch im Spiel zu fangen gibt. Auf normalem Wege ist das Pokémon nicht zu fangen.

Wie hat er das Mew bekommen? Es gab nur wenige Aktionen, bei denen Spieler ein Mew ohne Glitch erhalten konnten. Der User nahm beispielsweise an der Pokémon-Tour im Februar 2000 teil, die in den USA stattfand.

Bei dieser Aktion gab es die Möglichkeit, Mew auf Level 5 zu erhalten. Anhand der OT „LUIGE“ ist nachzuverfolgen (via pokewiki.de), dass der Spieler das Mew bei der Pokémon Stadium Tour erhalten hat, die vom 5. Februar bis zum 9. April 2000 stattfand.

Der User schreibt, dass sein Bruder nicht so viel Glück hatte: Die Batterien der Cartridge seiner blauen Edition seien leer gewesen, die AAA-Batterien des Game Boy Pocket liefen hingegen einwandfrei.

Die beiden seien froh darüber, dass die Eltern die Game Boy Pockets gut aufbewahrt haben und nicht bereits an andere Kinder weiterverschenkt oder sogar in den Müll geworfen haben.

Die rote und blaue Edition haben schon viele Jahre hinter sich. Aktuell ist die Pokémon-Reihe bei Karmesin & Purpur angekommen:

0:40 Epilog zum Pokémon Karmesin & Purpur-DLC teast brandneues Pokémon an

Was ist jetzt mit dem Mew geplant? Für die Zukunft will der Spieler zunächst einmal seinen Speicherstand extern sichern. Er hat nämlich die Befürchtung, dass die Batterie der Cartridge wie bei seinem Bruder schlappmacht und der Spielstand damit verloren gehen würde.

Daraufhin will er versuchen, Mew die letzten vier Level zu trainieren, damit es schlussendlich Level 100 erreicht. Ein schöner Abschluss der Geschichte, findet ihr nicht? Deshalb kann es sich immer lohnen, doch nochmal bei seinen Eltern nach altern Schätzen aus der Kindheit zu suchen.

Habt ihr schon bei euren Eltern nachgesehen, ob sich irgendwelche Schätze dort finden lassen?