Pokémon-Sammelkarten im Happy Meal: Diese Karten könnt ihr euch jetzt bei McDonalds schnappen

Diese Sammelkarte gibt's unter anderem im Happy Meal (Bildquelle: https://www.mcdonalds.com/de)

Es ist mal wieder so weit: Falls euch Fast Food-Gelüste überfallen, könnt ihr bei deren Befriedigung gleichzeitig Pokémon-Sammelkarten abstauben. Bei McDonalds gibt es nämlich aktuell im Happy Meal jeweils 4 von insgesamt 15 möglichen Karten. Wir verraten euch, welche das sind.

Diese Pokémon-Sammelkarten gibt's ab sofort im Happy Meal

Unter den Sammelkarten, die ihr aktuell mit dem Menü bekommen könnt, sind jede Menge neue Taschenmonster aus der neunten Generation, also aus dem Switch-Spiel Karmesin & Purpur. Dazu gehören beispielsweise die drei Starter Felori, Krokel und Kwaks, aber auch Zwieps und Flaniwal sowie die Entwicklung Kolowal.

Diese 15 Pokémon-Sammelkarten sind dabei:

Felori

Krokel

Kwaks

Flaniwal

Kolowal

Pikachu

Pamo

Votrean

Flattutu

Sanaconda

Klibbe

Heiteira

Zwieps

Mopex

Kirlia

Wie lange und wo gibt's die Sammelkarten? Grundsätzlich sind die Karten in allen teilnehmenden Filialen in Deutschland und Österreich verfügbar. Auf der österreichischen Webseite wird als Enddatum für die Aktion der 6. September angegeben. Auf der deutschen Seite ist dagegen nur zu lesen "solange der Vorrat reicht".

Auf GamePro.de findet ihr jede Menge weitere News aus dem Pokémon-Universum:

Was im Menü neben den Karten noch steckt, unterscheidet sich in beiden Ländern ein wenig. Grundsätzlich besteht das Happy Meal jedoch aus Hauptspeise, Beilage, Getränk und Frucht/Vitaminkick, plus Spielzeug, also in dem Fall Sammelkarten. In Deutschland werden inzwischen auch McPlant Nuggets als Hauptspeise angeboten.

Ganz so einfach ist das Sammeln aber nicht: Ihr bekommt zwar zu jedem Happy Meal gleich vier Karten, auswählen könnt ihr aber nicht, stattdessen sind sie zufällig verteilt.

Karmesin & Purpur bekommen Erweiterungen: Im Juni hat Nintendo während der Nintendo Direct angekündigt, dass die Erweiterung "Der Schatz von Zone Null" heißt und noch dieses Jahr in zwei Teilen veröffentlicht werden soll.

Werdet ihr euch welche von den Sammelkarten schnappen? Habt ihr das auch schon in vergangenen Aktionen gemacht?