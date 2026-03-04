Diabolischer Pokémon TCG-Fan baut beeindruckende Giratina-Skulptur, indem er etliche Pokémon-Karten einfach zerschneidet

Diese Skulptur besteht größtenteils aus Pokémon-Karten. (Bild: LeoAetheris auf Reddit)

Wer fleißig Pokémon-Karten sammelt, dürfte vermutlich irgendwo einen Haufen Sammelkarten herumliegen haben, die nicht mehr gebraucht werden. Ein kreativer Fan der Taschenmonster hat einen beeindruckenden Weg gefunden, seine überschüssigen Karten zu nutzen.

Pokémon-Fan macht ein Kunstwerk aus alten Karten

Viele Pokémon-Karten sind so schön gestaltet, dass man sie mit Fug und Recht als Kunstwerke bezeichnen kann. An die Skulptur von Reddit-User "LeoAetheris" kommen die Illustrationen aber vermutlich nicht heran.

Der kreative Pokémon-Fan hat nämlich einen ganzen Haufen der Sammelkarten zerschnitten und aus den Einzelteilen eine Skulptur vom legendären Pokémon Giratina gebaut. Das klingt ziemlich abgedreht, sieht in der Realität aber verdammt cool und beeindruckend aus.

Wie der User in den Kommentaren verrät, malt er eigentlich am liebsten, mag es aber auch, solche Skulpturen zu entwerfen. Für das Modell von Giratina hat er demnach knapp zwei Wochen gebraucht. Aktuell arbeitet er an einer ähnlichen Skulptur von Rayquaza.

Die Kommentare sind voll mit Usern, die ihre Bewunderung für die Kreativität und Handwerkskunst des Users zum Ausdruck bringen. Einer schreibt etwa, dass er viel Geld für ein Museum voll von solchen Skulpturen ausgeben würde, ein anderer empfiehlt, die Kunstwerke zu verkaufen.

Wie der User die Skulptur gebaut hat, verrät er allerdings nicht. Neben den Kartenschnipseln sind nur eine Holzplatte als Basis und eine darauf angebrachte Stange zu sehen, die die Skulptur "fliegen" lässt. Ansonsten weist nichts auf andere Hilfsmittel hin.

Der User verrät allerdings, dass die Skulptur nicht hohl ist, sondern eine Art Skelett hat, das alles zusammenhält. Die Karten hat er offenbar vor allem nach den benötigten Farben ausgewählt. Die Skulptur besteht also nicht nur aus Giratina-Karten und besonders wertvolle Sammlerstücke wurden ebenfalls nicht zerstört.

Wie gefällt euch die Skulptur? Könnt ihr euch vorstellen, wie sie gebaut wurde?