Achtung, Pokémon-Fans! Die aktuell ausverkauften Prismatische Entwicklungen-Tins sind gerade verfügbar (und günstig) bei Marktkauf

Evoli und seine Entwicklungen stehen im Mittelpunkt des Sammelkarten-Sets “Prismatische Entwicklungen“.

Erinnert ihr euch an den Kaufwahnsinn rund um das “Prismatische Entwicklungen“-Set des Pokémon Sammelkartenspiels, der Anfang des Jahres seine Runden auf Social Media gemacht hat? So richtig hat sich die Lage bislang nicht beruhigt, denn das Set ist bei den meisten Händler*innen weiterhin ausverkauft oder nur zu erhöhten Preisen verfügbar. Das sieht bei einer bestimmten Supermarktkette allerdings aktuell anders aus.

Marktkauf mit Pokémon-Sammelkarten-Aktion

Marktkauf bietet vom 10. bis zum 12. April 2025 Mini-Tins des “Prismatische Entwicklungen“-Sets für 7,99 Euro anstelle der UVP an, die bei 9,99 Euro liegt. Wenn ihr noch einmal eine Chance auf eine der heiß begehrten Karten der Evoli-Entwicklungen haben wollt, könnte sich der Besuch bei einer lokalen Filiale lohnen.

Bei “Prismatische Entwicklungen“ ist das noch kein Thema, aber in diesem Jahr sollen erstmals Mega-Entwicklungs-ex-Karten im Pokémon Sammelkartenspiel erscheinen:

1:00 Pokémon TCG enthüllt zum ersten Mal starke Mega-Entwicklungs-ex-Karten

Das ist in den Mini-Tins enthalten:

8 Boosterpackungen laut Aktion, i. d. R. aber 2 Boosterpackungen

1 Evoli-Münze in 1 von 8 Farben

1 Pokémon-Bildkarte

Achtung, Mini-Tins möglicherweise ausverkauft

Obwohl die Aktion nur über einen begrenzten Zeitraum verfügbar ist, könnte in einigen Filialen das Kontingent an Mini-Tinboxen bereits ausverkauft sein. So berichten Käufer*innen auf mydealz.de, dass beispielsweise beim Marktkauf in Hannover nur ein einziges Display vorhanden gewesen sei. Ungünstig bei 40 potenziellen Käufer*innen vor der Türe.

Neben Mini-Tins: Mystery-Boxen ebenfalls in Aktion

Auch ohne Mini-Tins aus dem “Prismatische Entwicklungen“-Set könnte sich für Pokémon-Fans ein Blick in den lokalen Marktkauf lohnen. Es findet im selben Zeitraum eine weitere Aktion statt, in der ihr Pokémon Mystery-Boxen für 24,99 Euro anstelle von 29,99 Euro bekommt.

Laut der offiziellen Marktkauf-Broschüre befinden sich darin unterschiedliche Pokémon-Artikel. Eine originale Boosterpackung soll pro Box sichergestellt sein. Es ist jedoch nicht weiter spezifiziert, ob die Packung aus dem “Prismatische Entwicklungen“-Set oder einer anderen Erweiterung stammt.

Seid ihr mit euren Pulls aus “Prismatische Entwicklungen“ zufrieden oder werdet ihr dieses Wochenende Marktkauf einen Besuch abstatten?