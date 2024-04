Von wegen Team AQUA - In Pokémon Saphir setzen sie gar keine Wasserattacken ein - 'Die wollen Wasser sparen'

Bei Team Aqua wird kein Wasser verschwendet.

Je nach Edition mussten Spieler*innen in Pokémon Rubin & Saphir gegen Team Magma, Team Aqua oder in Pokémon Smaragd sogar gegen beide Teams antreten. Wie die Namen vermuten lassen, sollten die Teams eigentlich Feuer- oder Wasserpokémon haben, die sie im Kampf gegen den Trainer oder die Trainerin einsetzen.

Beide Teams setzen aber eher auf Unlicht- oder Giftpokémon wie Zubat und Fiffyen. Team Magma besitzt immerhin zwei Feuerpokémon, die durch Levelaufstieg Feuerattacken lernen können. Bei Team Aqua ist das nicht der Fall.

Team Aqua hat in Pokémon Saphir keine Wasserattacken

Wie kommt es dazu? Beim Aqua-Namen und dem Piratenoutfit sollten wir eigentliche erwarten, dass das Team auf Wasserpokémon setzt. Doch wie Reddit-User Mx_Toniy_4869 festgestellt hat, nutzen sie nur zwei Wasserpokémon:

Kanivanha

Tohaido

Das Kuriose: Weder Kanivanha noch Tohaido konnten in Pokémon Saphir beim Levelaufstieg Wasserattacken lernen. Die komplette Führungsetage von Team Aqua nutzt in Pokémon Saphir nicht eine einzige Wasserattacke, bei den einzelnen Rüpeln konnten wir es nicht selbst überprüfen.

So oder so ist es absurd, dass sich ein Team dafür einsetzt, Kyogre zu erwecken und die Wassermassen in der Hoenn-Region auszuweiten, selbst aber keine Wasserattacken nutzt.

Was sagen Fans dazu? Ein User vermutet, dass die Erweiterung der Wassermassen im Zusammenhang mit den fehlenden Wasserattacken steht. Er vermutet, dass Team Aqua nur „Wasser sparen will“.

Ein weiterer Fan schlägt die Brücke zum aktuellen Kino-Hit Dune und scherzt, dass Team Aqua wohl den wassersparenden Anzug aus dem Film dankend annehmen würde.

Doch als echten Grund vermuten einige, dass es am zweiten Typ der beiden Pokémon liegt. Kanivanha und Tohaido sind Wasser-/Unlichtpokémon. Sie sind durch den Unlicht-Typ auf physische Attacken spezialisiert, die es im Wasser-Typ eher selten gibt. Die Statuswerte der Pokémon sind somit eher auf Angriff und nicht auf Spezialangriff ausgelegt.

Ist das in Alpha-Saphir immer noch so? In Alpha-Saphir können die beiden Wasserpokémon auch Wasserattacken einsetzen. Schon eine Generation später ist es den Pokémon möglich, die Wasserattacke Wasserdüse durch Levelaufstieg zu erlernen. Mit der 8. Generation kam das Erlernen von Aquadurchstoß hinzu.

Über den Attacken-Lehrer oder TMs ist es ebenfalls möglich, Kanivanha und Tohaido Wasserattacken beizubringen. Doch es ist merkwürdig, dass sich die Entwickler von Pokémon Saphir damals dazu entschlossen hatten, für Team Aqua an Wasser zu sparen.

Was haltet ihr davon, dass Team Aqua keine Wasserattacken eingesetzt hat?