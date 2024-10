Pokémon-Leak offenbart: Die 3. Generation sollte ursprünglich einen ganz anderen Wasser-Starter bekommen und Fans trauern ums verlorene Design

Während die groben Designs für Geckarbor und Flemmli feststanden, ist Hydropi erst später dazugekommen.

Der Pokémon-Hack vom vergangenen Wochenende war gigantisch und hat viele Informationen zu kommenden sowie vergangenen Projekten geliefert, aber auch vertrauliche Daten der Mitarbeitenden verraten. Game Freak hat dies neustens bestätigt und arbeitet schon mit den Betroffenen daran.

Mache Teile des Internets fokussieren sich in der Zwischenzeit auf die harmlosen Inhalte des Leaks, wie zum Beispiel ehemalige Pokémon-Designs. Besonders ein gestrichener Wasser-Starter scheint das Internet im Sturm zu erobern.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Das Starter-Pokémon, das wir nie bekommen haben

Im Rahmen des Leaks wurden unter anderem frühe Designs der Starter-Pokémon der dritten Generation veröffentlicht. Während ihr Geckarbor und Flemmli in ihren frühen Versionen erkennen werdet, erwartet euch ein ganz anderer Wasser-Starter, der Hydropi ganz und gar nicht ähnlich sieht.

Es handelt sich dabei um einen weiß-blauen Hasen, der einen Schwimmring um die Bauchregion trägt. Einige Fans haben sich bereits in das Starter-Pokémon verliebt und dessen Namen aus dem Japanischen lose auf Englisch übersetzt: Wallabit. Der Hase ist direkt so beliebt geworden, dass bereits Fan-Zeichnungen wie diese erstellt wurden:

Auch wenn Künstler*in Fakemonforever Hydropi immer noch bevorzugt, sieht auch Fakemonforever in Wallabit ein verlorenes Juwel. Ein Gefühl, dass andere Fans teilen.

So schreibt etwa User Z2506337384 unter dem Tweet, dass das Design von Wallabit hätte später verwendet werden sollen, weil es so niedlich und gelungen sei. Ähnlich geht es auch User AllSplt, obwohl er oder sie das nach den Leaks bezweifelt. User DannytheMyster1 bleibt hingegen optimistisch und wünscht sich, dass Wallabit als Starter-Pokémon in der zehnten Pokémon-Generation zurückkehrt.

In der Geschichte von Pokémon haben es ursprünglich gestrichene Designs doch noch in spätere Spiele geschafft. Mit Hopplo haben wir in Pokémon Schwert und Schild fünf Generationen später endlich einen Hasen-Starter bekommen – auch wenn der nicht dem Wasser-, sondern dem Feuer-Typ entspricht. Auch andere Hasen-Pokémon wie Haspiror und Scoppel sehen Wallabit nicht gerade ähnlich.

Von daher können die frischen Wallabit-Fans unter euch nur eines tun: Hoffen, dass der Hase mit dem Schwimmring es irgendwann vielleicht doch in die Pokémon-Reihe schafft.

Wie findet ihr das Design von Wallabit? Gibt es ein anderes, gestrichenes Pokémon-Design, dem ihr noch heute nachtrauert?