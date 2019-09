Pokémon Schwert & Schild: Codenamen verraten mögliche Entwicklungen

Bis zum Release von Pokémon Schwert & Schild am 15. November 2019 ist es eigentlich gar nicht mehr so weit hin. Trotzdem sind ein Großteil der Pokémon der achten Generation noch ein Geheimnis. Fans wollen ausgerechnet auf einer Ingame-Screenshot-Webseite jetzt Informationen über ein paar der möglichen Entwicklungen gefunden haben, wie pokejungle berichtet.

The Japanese Dynamax picture site has codenames for the Galar Pokémon, am investigating... — abcboy (@abcboy101) September 20, 2019

Der Twitter-User abcboy analysiert auf der Social Media-Plattform die möglichen Schlüsse, die wir aus den Codenamen auf der Webseite ziehen können. Denn: Schon in der Vergangenheit haben Codenamen anderer Pokémon Details über ihr Aussehen oder möglichen Entwicklungsstufen verraten.

Ein Beispiel: Hopplo läuft unter dem Codenamen Usagi, was Hase oder Kaninchen bedeutet (was alle Sailor Moon-Fans wissen dürften). Chimpep hingegen läuft unter dem Codenamen Gorilla. Während wir aus dem "Chimp" in seinem Namen vielleicht auf eine Weiterentwicklung zu einer Schimpansenform geschlossen hätten, legt dieser Name eine Entwicklung zu einer Gorillaform nahe.

Klonketts Codename ist Sekitan, was direkt mit Kohle oder Steinkohle übersetzt werden kann, hier also keine Überraschung. Krarmor jedoch wird Gcommondori3 genannt - die 3 könnte für die dritte Entwicklung stehen, also ist Krarmor ähnlich wie Tauboss bereits Phase Nummer drei uns muss erst noch herangezüchtet werden.

Zum Schmunzeln hat uns der Codename von Pokusan gebracht: Gcream2 würde nämlich bedeuten, dass es noch ein kleineres und wahrscheinlich auch niedlicheres Sahnehäubchen gibt, auf das wir uns freuen können.

Und zuletzt noch eine interessante Erkenntnis: Willy, Voldi und Klonkett haben alle eine 1 hinter ihrem Namen. Das könnte bedeuten, dass sie sich alle noch weiterentwickeln.

Was glaubt ihr ist noch kleiner als ein Sahnetörtchen?