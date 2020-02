In Pokémon Schwert & Schild wird schon bald ein neues mysteriöses Pokémon enthüllt. Die Pokémon Company teaserte auf Twitter die neue Kreatur an, zeigte aber nur einen schwarzen Umriss. Dazu gab es nurt die Information: "Bleibt dran, Trainer".

Der Umriss lässt natürlich nur wenig Rückschlüsse auf das neue Pokémon zu. Fest steht nur: Mit seinen großen krallenbewehrten Pranken und seiner pavianartigen Statur sieht der Neuankömmling ganz schön gefährlich aus.

Was ist schon zum neuen mysteriösen Pokémon bekannt?

Noch nicht viel. Die einzig bestätigte Information ist bislang, dass es sich um ein Pokémon aus dem neuen Film "Pokémon The Movie: Coco" handeln soll, der in Japan am 10. Juli erscheinen wird.

Wann ist die Enthüllung?

Alle Details zum neuen mysteriösen Pokémon werden wir am 27. Februar erfahren. Dieses Datum hatte die offizielle Pokémon-Seite bereits Anfang Februar verkündet.

6 0 Mehr zum Thema Schwert & Schild: Ein neues mysteriöses Pokémon ist im Anmarsch

Was sind mysteriöse Pokémon?

Im Gegensatz zu legendären Pokémon sind mysteriöse Pokémon nicht im regulären Spielverlauf fangbar, sondern werden in speziellen Events verteilt. Für die Komplettierung des Pokédex werden sie deshalb auch nicht benötigt.

Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Deoxys kann im regulären Spielverlauf von Omega Rubin und Alpha Saphir gefangen werden.

Weitere bekannte mysteriöse Pokémon sind unter anderem:

Mew

Celebi

Jirachi

Victini

Marshadow

Darkrai

Meltan

Pokémon Schwert & Schild ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Im Juni und im Herbst 2020 wird das Abenteuer mit zwei DLCs samt vieler neuer Inhalte fortgeführt.