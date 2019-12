In Pokémon Schwert & Schild könnt ihr wie schon in Let's Go, Pikachu und Evoli nicht aus dem Hauptmenü heraus ein neues Spiel anfangen. Für den Neustart müsst ihr hier in den Einstellungen eurer Switch herumhantieren.

Dort tun sich zwei Lösungsmöglichkeiten auf:

Spielstand in Schwert und Schild löschen

Geht in eurem Switch-Menü auf den Punkt Systemeinstellungen (unten in der Leiste)

(unten in der Leiste) Scrollt herunter und klickt auf den Punkt Datenverwaltung

Hier findet ihr ganz unten den Punkt Speicherdaten löschen (s. Bild) und klickt drauf

Jetzt werden all eure Spielstände aufgelistet - sucht hier nach eurem Schwert & Schild-Speicherstand . Wenn ihr ihn zuletzt angelegt habt, müsste er ganz oben in der Liste auftauchen

. Wenn ihr ihn zuletzt angelegt habt, müsste er ganz oben in der Liste auftauchen Klickt auf den Spielstand und wählt Alle Speicherdaten für diese Software löschen

Aber Achtung, sobald ihr den letzten Punkt anwählt, wird euer Schwert & Schild-Spielstand unwiderruflich ausgemerzt. Überlegt euch diesen Schritt gut.

Wenn ihr Pokémon Schwert und Schild nun startet, dann fangt ihr wieder bei Null an.

Mehrere Spielstände anlegen

Pokémon Schwert und Schild erlaubt euch zwar nur einen Spielstand, es gibt aber einen kleinen Kniff, der es uns erlaubt, einen zweiten, respektive mehrere Spielstände anzulegen. Dieser Umweg führt uns ebenfalls in die Systemeinstellungen der Switch:

geht in die Systemeinstellungen

wählt dann den Menü-Punkt Nutzer

geht hiernach auf Nutzer hinzufügen

Dadurch legt ihr euch ein frisches Profil an, mit dem ihr einen weiteren Spielstand in Schwert und Schild erstellen könnt, ohne den eures anderen Profils endgültig löschen zu müssen.

Der Nachteil ist natürlich, dass bei einem neuen Profil eure Statistiken, Freundeslisten sowie eure Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft nicht übernommen werden.