Pokémon Sleep: Alle 107 Pokémon, die ihr im Schlaf fangen könnt

Das sind alle 107 Pokémon für den Pokédex in Pokémon Sleep.

Pokémon Sleep ist eine neue Smartphone-App, die euer Schlafverhalten überwacht. Dabei könnt ihr allerdings auch Pokémon fangen und zwar wortwörtlich beim Nickerchen. Wie das geht und welche Pokémon ihr alle im Spiel antreffen könnt, findet ihr hier in der Übersicht.

Das sind alle 107 Pokémon im Schlafdex von Pokémon Sleep

Alle Gen 1-Pokémon

Bisasam (Schlaftyp: Halbschlaf)

Bisaknosp

Bisaflor

Glumanda (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Glutexo

Glurak

Schiggy (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Schillok

Turtok

Raupy (Schlaftyp: Halbschlaf)

Safcon (Schlaftyp: Halbschlaf)

Smettbo

Rattfratz (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Rattikarl

Rettan (Schlaftyp: Halbschlaf)

Arbok

Pikachu (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Raichu

Pummeluff (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Knuddeluff

Digda (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Digdri

Mauzi (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Snobilikat

Enton (Schlaftyp: Halbschlaf)

Entoron

Menki (Schlaftyp: Halbschlaf)

Rasaff

Fukano

Arkani

Knofensa (Schlaftyp: Halbschlaf)

Ultrigaria

Sarzenia

Kleinstein (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Georok

Geowaz

Flegmon (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Lahmus

Magnetilo (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Magneton

Dodu (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Dodri

Nebulak (Schlaftyp: Halbschlaf)

Alpollo

Gengar

Tragosso (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Knogga (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Kangama

Pinsir

Ditto

Evoli (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Aquana

Blitza

Flamara

Dratini

Dragonir

Dragoran

Alle Gen 2-Pokémon

Endivie (Schlaftyp: Halbschlaf)

Lorblatt

Meganie

Feurigel

Igelavar

Tornupto

Karnimani (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Tyracroc

Impergator

Pichu (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Fluffeluff (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Togepi (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Togetic

Voltilamm (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Waaty (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Ampharos

Mogelbaum (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Psiana

Nachtara

Laschoking

Woingenau (Schlaftyp: Leichtschlaf)

Skaraborn

Hunduster (Schlaftyp: Halbschlaf)

Hundemon

Larvitar (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Pupitar

Despotar

Alle Gen 3-Pokémon

Bummelz

Muntier

Letarking

Zobiris

Schluppuck (Schlaftyp: Halbschlaf)

Schlukwech

Wablu (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Altaria

Absol

Isso (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Seemops (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Seejong

Walraisa

Alle Gen 4-Pokémon

Mobai (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Riolu (Schlaftyp: Tiefschlaf)

Lucario

Glibunkel (Schlaftyp: Halbschlaf)

Toxiquak

Magnezone

Togekiss

Folipurba

Glaziola

Alle Gen 6-Pokémon

Feelinara

So entwickelt ihr Pokémon

Einige Pokémon könnt ihr im Spiel außerdem weiterentwickeln. Dafür müssen sie ein bestimmtes Level erreicht haben und brauchen Bonbons. Die bekommt ihr, indem ihr mehr Pokémon dieses Typs antrefft und an den Professor schickt.

In einigen Fällen benötigt ihr außerdem bestimmte Items wie Entwicklungssteine. Die könnt ihr im Ingame-Shop für Schlafpunkte eintauschen. Allerdings sind die Items hier limitiert: Ihr könnt jeweils nur ein Item von einer Sorte kaufen, bis der Shop das nächste Mal aufgefüllt wird. Das passiert alle zwei Wochen.

Pokémon, die sich durch Zuneigung entwickeln, müsst ihr als Helfer dabei haben und dann insgesamt 50 Stunden Schlafzeit mit ihnen verbringen.

So fangt ihr Pokémon in Pokémon Sleep

Die Schlaftypen sind im Spiel in drei Kategorien unterteilt: Halbschlaf, Leichtschlaf und Tiefschlaf. Je nachdem, in welche Kategorie ihr in der jeweiligen Nacht fallt, trefft ihr am nächsten Morgen ein oder mehrere Pokémon, die ebenfalls diesem Schlaftyp angehören – dann müsst ihr sie nur noch in euren Schlafdex übernehmen.

Je länger ihr schlaft, desto mehr Pokémon erscheinen. Wir haben alle bereits bekannten Schlaftypen bei den Pokémon vermerkt. Füttert ihr außerdem euer Relaxo regelmäßig mit Beeren, lockt es noch mehr Pokémon an.

1:19 Im Einführungsvideo wird endlich verraten, was Pokémon Sleep eigentlich ist

Das bedeuten die drei Kategorien:

Halbschlaf: Halbschlaf-Pokémon könnt ihr antreffen, wenn ihr euch während des Schlafes regelmäßig bewegt und Geräusche macht.

Leichtschlaf: Für Leichtschlaf-Pokémon müsst ihr euch beim Schlafen etwas bewegen und Geräusche machen.

Tiefschlaf: Auf Tiefschlaf-Pokémon könnt ihr nur treffen, wenn ihr euch während der Nacht so gut wie gar nicht bewegt und ruhig seid. Tipp: Hierfür könnt ihr euer Smartphone auch auf den Nachttisch statt neben das Kissen legen.