Pokémon-Fan findet Smaragd-Edition einfach im Müll und sie funktioniert noch - startet Spielstand vom Vorbesitzer "Dylan"

Ein ausserirdisch guter Fund.

Vorbei sind die Tage, an denen man eine Game-Boy-Perle für ‘nen 20er mitnehmen kann. Oder doch nicht? User*in „SpawnOfPossession“ macht schon jetzt den Fund des Jahres und teilt ihn auf Reddit.

Glücklicher Fund

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit der Überschrift „Habe das im Müll gefunden“ zeigt „SpawnOfPossession“ Bilder von der Pokémon Smaragd-Edition. Weiter schreibt „SpawnOfPossession“ grob übersetzt dazu: „Habe die Batterie ersetzt und setze die Reise von Dylan fort“.

Diese spezifische Smaragd-Edition ist nämlich widerspenstig und hat über all die Jahre sogar ihre Speicherdaten behalten. Der Speicherstand auf den Namen Dylan hat über 22 Stunden Spielzeit und drei Orden drauf. Ein bisschen was hat „SpawnOfPossession“ also noch vor sich, wenn er oder sie die Reise fortsetzt.

Ein kleiner Schatz

Abgesehen von dem Wunder, dass das Spiel noch funktionstüchtig ist, ist das auch noch gut was wert. Zumindest wenn es ein Original ist. Die Hautspiele der Pokémon-Reihe haben generell einen eher hohen Preis auf dem Gebrauchtmarkt und die Smaragd-Edition braucht sich da definitiv nicht zu verstecken.

Ein kurzer Blick auf Ebay verrät, dass eine Variante ohne OVP, also Originalverpackung mit Anleitungen und Co., immer noch locker für über 100 Euro weggeht. Wenn das ganze Drum und Dran dabei ist, wird es sogar schnell mal doppelt so teuer.

Mit diesen Preisen sticht die Smaragd-Edition sogar aus anderen Hauptspielen hervor.

Doch wieso ist genau die Smaragd-Edition so viel Wert?

Das lässt sich mit zwei Argumenten begründen. Auf der einen Seite ist sie die dritte Edition ihrer Generation. Das heißt, sie bietet im Vergleich zu den beiden Editionen davor zusätzliche Inhalte und generell einige Verbesserungen. Bei der Smaragd-Edition ist spezifisch die Kampfzone unter Fans sehr beliebt.

Dasselbe lässt sich übrigens auch für andere dritte Editionen beobachten: Zum Beispiel genießen so auch die Kristall- oder Platin-Edition einen besonderen Stellenwert unter den Fans.

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Das andere Argument für die enorm hohen Preise liegt an der Erhaltung der Spiele seitens Nintendo. Während die meisten Pokémon-Editionen Wiederveröffentlichungen erhalten haben, so gab es die Spiele der dritten Generation noch auf keinem der Online-Services zum Kauf. Das heißt, ihr müsst die Original-Cartridge in einen Game Boy Advance oder einen Nintendo DS werfen, wenn ihr die Spiele erleben wollt, so wie Reddit-User*in „SpawnOfPossession“.

Oder ihr spielt eben Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, die 3DS-Remakes der dritten Generation, die bald ebenfalls schon zehn Jahre auf dem Buckel haben.

Was haltet ihr von diesem Fund? Hattet ihr schonmal so viel Glück bei einem Retro-Game, sei es nun bei einem Fund oder einem Schnäppchen?