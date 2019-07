Bekommen wir jemals Pokémon Snap 2? Das sagt Nintendo jetzt

Erinnert ihr euch noch an Pokémon Snap für N64? Der kleine Ableger des beliebten Franchises machte aus der RPG-Reihe einen friedlichen Railshooter, in dem ihr durch die Pokémon-Welt reist und dabei Fotos der niedlichen Taschenmonster machen müsst - für die Wissenschaft, versteht sich.

Das simple Spielprinzip hat bis heute treue Fans hervorgebracht, die sich einen zweiten Teil wünschen. Doch Nintendo hat bisher keine Pläne verlauten lassen, die auf einen Nachfolger hindeuten. Dabei gibt es jetzt dank Nintendo Labo sogar eine "richtige" Kamera, die sich perfekt eigenen würde, um Schnappschüsse von wilden Pokémon zu machen.

Warum gibt es eigentlich kein Pokémon Snap 2?

Das dachte sich auch das britische Magazin GameCentral und hat Junichi Masuda von Entwickler Game Freak danach gefragt. Die Antwort des Pokémon Schwert und Schild-Producers fällt erwartungsgemäß sehr offen aus:

"Alles was ich sagen kann ist, dass wir nicht einfach das Gleiche noch einmal machen können. Wir müssten mir einem sehr einzigartigen Twist an die Sache herangehen, falls wir noch einen Teil machen sollten."

Immerhin erweckt Masuda den Eindruck, dass das Thema Pokémon Snap 2 zumindest nicht vergessen ist. Wie so ein besonderes Feature aussehen könnte, steht in den Sternen. Nachdem es in Schwert und Schild erstmals eine richtige Open World mit freier Kamerasteuerung geben wird, wäre das schonmal ein Anfang.

Was könnte so ein "einzigartiger Twist" sein?

Anstatt auf vorgegebenen Pfaden könnten wir uns frei durch die Wildnis bewegen und müssten uns z.B. anschleichen, um scheue Pokémon nicht zu erschrecken. Wie eine spannende Jagd aussehen kann, haben andere Open World-Spiele wie Red Dead Redemption 2 bereits gezeigt. Nur das bei einem Snap 2 nicht der perfekte Schuss, sondern das perfekte Foto das Ziel sind.

Das wäre sogar als einzelnes Gameplay-Feature eines kommenden Pokémon-RPGs denkbar. Mit der neuen Naturzone in Schwert und Schild ist der Grundstein bereits gelegt. Die Nintendo Labo-Unterstützung wäre hier noch das i-Tüpfelchen, mit dem kommende RPGs auch Snap-Fans begeistern könnten.

Was denkt ihr? Welches neue Feature würdet ihr euch für ein Snap 2 wünschen?