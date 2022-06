Nintendo Switch Online bekommt schon bald das originale Pokémon Snap im Erweiterungspack

Gute Neuigkeiten für alle, die ein Nintendo Switch Online-Abo mit dem Erweiterungspaket haben: Das originale Pokémon Snap vom N64 stößt zum restlichen Spiele-Lineup dazu. Das heißt, ihr könnt bald nach Herzenslust niedliche Pokémon in freier Wildbahn fotografieren. Nicht nur, aber vielleicht ganz besonders für Fans des Switch-Nachfolgers New Pokémon Snap interessant. Das Beste daran: Es dauert gar nicht mehr lange, bis wir in den Genuss des N64-Klassikers kommen.

Nintendo Switch Online-Erweiterungspack fügt Pokémon Snap hinzu

Nintendo Switch Online funktioniert in etwa so wie PS Plus oder Xbox Live Gold: Ihr bekommt für einen monatlichen Festpreis Zugriff auf die Online-Funktionen der Plattform und könnt dann auch im Netz gegen andere Spieler*innen antreten. Zusätzlich gibt es eine Auswahl an Bonus-Titeln, für die ihr nicht noch einmal extra bezahlen müsst – abgesehen vom Abo-Preis.

Der Erweiterungspass von Nintendo Switch Online stellt dann ungefähr das Äquivalent zu Sonys neuen höheren PS Plus-Stufen dar: Ihr bekommt Zugriff auf mehr Spiele und einige DLCs, wie zum Beispiel der Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe oder die Animal Crossing-Erweiterung. Außerdem erhaltet ihr die Möglichkeit, N64-Spiele zu zocken. Zu denen kommt mit Pokémon Snap bald ein weiterer Titel hinzu.

Wann kommt Pokémon Snap auf die Switch? Es dauert nicht mehr lange, ihr könnt euch schon bald mit dem N64-Klassiker vergnügen:

Am 24. Juni, also nächste Woche Freitag.

Was ist Pokémon Snap? In Pokémon Snap geht ihr auf Fotosafari und versucht, die bestmöglichen Bilder der kleinen Taschenmonster zu schießen. Dabei könnt ihr euch nicht frei bewegen, sondern fahrt auf Schienen durch die Gegend.

Aber ihr habt trotzdem verschiedene Möglichkeiten, die Biester zu bestimmten Aktionen zu animieren, um sie in den coolsten Posen abzulichten. Das Original ist im Jahr 1999 für den Nintendo 64 erschienen. Hier seht ihr den Nachfolger:

Es gibt mit New Pokémon Snap nämlich eine ziemlich gelungene Fortsetzung für die Nintendo Switch. Die kommt natürlich mit schickerer Grafik und vielen neuen Möglichkeiten daher. Das Spielprinzip bleibt im Kern aber dasselbe. Hier findet ihr unseren großen GamePro-Test zu New Pokémon Snap für die Nintendo Switch.

Freut ihr euch drauf, den Klassiker nochmal zu spielen? Oder probiert ihr ihn zum ersten Mal aus?