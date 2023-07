Es gibt 6 neue Pokémon-Sneaker und meine Güte, sind die hübsch!

Es gibt sechs neue Pokémon-Schuhe.

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Kooperationen zwischen Pokémon und bekannten Schuhmarken. Ob Sneaker, Crocs oder High Heels – es gab bereits alle erdenklichen Schuhformen. Meistens zierten Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy die Schuhe.

Das Pokémon Center hat nun erneut eine Schuhkollektion auf den Markt gebracht. Doch statt der Starterpokémon aus Gen 1, zieren die Schuhe dieses Mal völlig andere Pokémon. Eine willkommene und wie wir finden richtig hübsche Abwechslung!

Neue Pokémonschuhe mit Nachtara, Feelinara und anderen Taschenmonstern

Wie sehen die Schuhe aus? Bei den SPINGLE MOVE-Schuhen handelt es sich meistens um flache Sneaker. Zwei der Exemplare haben eine besondere Form und haben einen höheren bzw. einen schiefen Schuhschaft.

Bei den Farben, der Form und sogar beim Material haben sich die Hersteller der Schuhe an die Pokémon gehalten, die als Inspirationsquelle gedient haben. Einige der Modelle sehen zwar etwas ungewöhnlich aus, doch dadurch heben sie sich von den Standard-Schuhen aus ehemaligen Kollektionen ab.

Folgende Pokémon spiegeln sich in den Schuhen wider:

Nachtara

Feelinara

Milotic

Despotar

Lucario

Katapuldra

Bei den Lucario-Schuhen ist die Schuhzunge beispielsweise mit Fell bedeckt. Die Despotar-Schuhe sehen so aus, als seien sie aus einem Wildleder-Material. Bei den Milotic-Sneakern sind sogar die Schuppen und die „Frisur“ des Pokémons in den Schuhen zu finden.

Abgesehen von Nachtara und Feelinara handelt es sich dabei um Pokémon, die zwar große Fan-Lieblinge sind, aber noch nicht so die Aufmerksamkeit bei Merchandise-Artikeln bekommen haben wie andere.

Besonders süß: Selbst auf dem Schuhkarton ist das jeweilige Pokémon abgebildet, nach dem die Schuhe designt wurden.

Wie kann ich die Schuhe bestellen? Wollt ihr die Schuhe euer Eigen nennen, müsst ihr dafür in Japan leben. Das Pokémon Center liefert nämlich nicht außerhalb Japans. Wir müssen abwarten, ob es die Schuhe in der Zukunft auch in Europa geben könnte.

Die Schuhe kosten umgerechnet zwischen 175 Euro und 189 Euro. Die Kollektion kann noch bis zum 24. Juli 2023 vorbestellt werden, die Auslieferung soll dann Ende Dezember 2023 erfolgen.

Was haltet ihr von den Schuhen? Welche sind euer Favorit?